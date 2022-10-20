本报记者

青年强，则国家强。青年是祖国的未来、民族的希望，也是党的未来和希望。

习近平总书记在党的二十大报告中强调，当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

党的二十大代表们表示，习近平总书记所作的报告，为新时代青年工作指明了前进方向。说感受、展担当、谋落实，新征程上，党的二十大代表与广大青年信心满满、干劲十足。

施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明

“作为一名青年科研工作者，党的二十大报告让我备受鼓舞、深感振奋。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹代表说，“我切身感受到了这些年国家对青年科研工作者的支持，大到科技创新配套政策的出台，小到对具体项目的扶持，一系列举措让我有了踏踏实实做研究的底气。”如今，青年科研工作者的科研环境不断优化。“未来，我和团队将瞄准学科前沿，不断开拓创新、勇攀高峰，为全面建设社会主义现代化国家而奋斗。”付巧妹说。

“施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明”，令浙江体育职业技术学院游泳运动员汪顺代表感触深刻，“能够在东京奥运会上打破外国选手长期垄断、夺得男子200米个人混合泳金牌，离不开党和国家的关心培养。新时代是追梦者的时代，也是广大青年成就梦想的时代。顽强拼搏、勇创佳绩、为国争光是我们砥砺前行、始终不忘的初心。在新时代新征程上，我们广大青年运动员、教练员将更加珍惜党和国家提供的良好训练环境，为建设体育强国贡献青春力量。”

“总书记所作的报告说到了我们青年工人的心坎里。”恒天重工股份有限公司钳工高级技师李会东代表说，“我出生在豫东的偏远农村，如今成长为国企的高级技师、取得机械制造专业本科学历，这离不开党和国家的培养和良好的发展环境。只要我们青年人肯努力、肯拼搏，就一定能赢得未来。”李会东表示：“我将继续和青年技工们一起学知识、长见识、增本领，在本职岗位努力工作、挥洒汗水。”

用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年

党的二十大报告提出，全党要把青年工作作为战略性工作来抓。“我们要牢记总书记的嘱托，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实做好新时代党的青年工作。”共青团四川省委书记张荣代表说，习近平总书记所作的报告极大振奋了全国各族青年、全体共青团员和广大青少年工作者。“四川全面加强青年网络新媒体建设，动员广大青年踊跃投身乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设等。目前全省青年体质达标率不断提高，新增劳动力受教育年限稳步增长，青少年身心素质向好向强，知识素养不断提升。”张荣说。

用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年。“作为教育工作者，我时常同学生交流，鼓励学生心怀‘国之大者’，将个人成长与国家发展相结合，把青春奋斗融入党和人民事业。”复旦大学信息科学与工程学院党委副书记、院长迟楠代表介绍，“我们将院史资源融入课程思政，将新工科人才培养与思政教育有机融合，进行了积极探索。”迟楠表示，将始终牢记为党育人、为国育才，深耕三尺讲台，讲好“大思政课”，努力为党和国家培养更多担当民族复兴大任的时代新人。

宁夏回族自治区科学技术协会副主席马玉山代表说：“着眼事业长远发展、后继有人，加大优秀青年人才培养力度，促进优秀人才成长成才，我们认真实施青年科技人才托举工程：每年选拔一批35周岁以下，基础扎实、具有较强创新能力和发展潜力的优秀青年人才进行为期3年的托举培养。2016年以来已累计选拔培养579人，一批涉及煤化工、特色农业、医疗卫生等领域的优秀青年人才崭露头角，为全面建设社会主义现代化国家提供人才保障。”

做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年

“党的二十大报告为我们新农人扎根乡村、在乡村振兴中书写青春篇章指明了方向、提供了遵循。”江苏省宿迁市沭阳县新河镇双荡村党总支副书记李敏代表备受鼓舞。李敏毕业后，回到了家乡沭阳，在各级党组织的关心帮助下，开展助农公益直播。“2021年，我们村集体收入达到84.8万元。”李敏说，要认真学习党的二十大精神，把青春的干劲展现出来，和乡亲们一起推进乡村振兴。

福建省鸿山热电有限责任公司设备维护部电气点检员陈梅代表说，“作为来自基层一线的青年员工，我切实感受到了党中央对青年工作的高度重视，为广大青年创造了成长锻炼和施展才华的广阔舞台。”陈梅表示，未来将继续立足岗位，尽职尽责，做好能源保供，把青春播撒在民族复兴的征程上。

把焊枪练做绣花针、从农民工走向产业工人、成长为“全国青年岗位能手”，重庆建工工业有限公司焊工文娟代表表示，“作为一名年轻的钢铁工人，我要时刻以总书记对青年的要求为标杆，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，敢于拼搏、辛勤劳动，为实现全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。”

（本报记者黄超、王昊男、金正波、齐志明、王明峰、孙振、徐雷鹏、宦翔、刘峰、杨彦帆、孙龙飞；统筹：陈亚楠）

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 04 版）

(责编：李依环、熊旭)