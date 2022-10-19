原标题：让人民享有更优质高等教育

【书记校长谈发展】

党的二十大报告强调，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。

天津大学校长金东寒代表倍感振奋，他说：“天津大学必须肩负起新时代赋予的历史使命，加快推进中国特色世界一流大学建设，努力满足人民享有优质高等教育的迫切需求。”

“弘扬天大品格，践行初心使命，努力推进‘双一流’建设。”接受本报记者专访时，金东寒代表开门见山，“推进‘双一流’建设，必须牢牢把握‘四个服务’的重要要求，为党育人、为国育才。”

金东寒代表介绍，天津大学从1895年诞生起，就以“兴学强国”为使命。“救国首在储才，储才必先兴学。”在横跨3个世纪的办学历程中，学校积淀传承了以“兴学强国的使命、实事求是的校训、严谨治学的校风、爱国奉献的传统、矢志创新的追求”为内涵的“天大品格”，这一宝贵的精神财富，激励着一代代天大学子为国家、为民族、为人民接续奋斗、贡献青春。

“天津大学老校长吴咏诗先生有句治校格言——‘办大学就是办氛围’。”金东寒代表告诉记者，天津大学始终把立德树人作为根本任务，致力于“三全育人”“五育并举”等人才培养综合改革，努力营造立德树人的浓厚氛围，通过建设课程、科研、实践等“十大育人载体”，把思想政治教育融入教育教学全过程。金东寒代表说，“办氛围”就是在浓郁的家国情怀中映照育人初心。

金东寒代表说，天津大学不久前发布了新工科建设的“天大方案”2.0版，以“面向未来、面向产业界”为引领，从“六问”入手：问产业需求建专业、问技术发展改内容、问学生志趣变方法、问学校主体推改革、问内外资源创条件、问国际前沿立标准。“我们的目标是创建开放型多学科交叉人才培养平台，创建‘价值塑造、能力培养、知识传授’三位一体培养模式，培养能够担当民族复兴大任的创新型卓越工程师和领军人才。”金东寒代表表示。

“在天大，新生入校第一课都要学唱校歌。校歌中有一句，‘望前驱之英华卓荦，应后起之努力追踪’，每每听到，我都心潮澎湃。”金东寒代表说，近年来，天大人聚焦国家重大战略需求、聚焦世界科技发展前沿、扎根国民经济主战场，在“天宫二号”、“天眼”、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等重大工程建设过程中都作出了贡献，“天津大学正在用一项项重大科研成果、一批批高水平创新人才回答着‘为谁培养人’的时代之问”。

（记者 陈建强 刘茜）

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