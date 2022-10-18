原标题：让孩子们都有出彩人生

10月16日上午，新疆塔城地区裕民县第一小学的阶梯教室里，教职员工们齐聚一堂，共同收看党的二十大开幕会。教职员工们手持鲜艳的五星红旗，跟着直播，共同唱起国歌。

学校党支部书记、校长姜治红一边收看直播，一边不停地在笔记本上做着记录。“党的二十大报告明确指出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。这为基层教育工作指明了奋进的方向。”聆听完报告，姜治红告诉记者，裕民县第一小学有着悠久的历史，它建成于新中国成立之初，是裕民县教育事业的摇篮。作为一名教育工作者，要坚持为党育人、为国育才，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断汇聚团结奋斗、勇毅前行的磅礴力量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“我们怀着激动的心情全程观看了党的二十大开幕会，聆听习近平总书记的报告，热血沸腾、思绪万千。”学校教务主任、学科带头人王玲说，党的二十大报告凝聚人心、催人奋进，其中实施科教兴国战略的相关论述，为未来教育事业发展指明了方向。王玲表示，接下来，要认真学习好、领会好、宣讲好党的二十大报告，努力肩负起传播知识和培育时代新人的重任，在教书育人岗位上笃行不怠，为建设教育强国作出应有的贡献。

“作为一名党员，投身边疆教育事业，我始终明白身上肩负的责任和使命。”学校德育主任李婷表示，面向未来，学校会不忘初心，继续致力于党的教育事业，让孩子们都有人生出彩的机会，用实际行动践行时代赋予的历史使命。

“涓滴入海，汇聚磅礴伟力。”学校优秀教师代表刘苏荣对记者说，新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来的、干出来的、奋斗出来的。作为一名党员教师，要不断探索完善教育教学方法，不断提升教书育人本领，以只争朝夕的使命感和紧迫感努力奋进，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

（记者 李慧 赵明昊）

(责编：李依环、孙竞)