原标题：我们对未来充满信心

深秋的北京，蓝天白云，晴空万里。在朝阳区北京中学会议室里，全程收看了党的二十大开幕会的何剑雄兴奋地告诉记者：“党的二十大全球瞩目，习近平总书记的报告催人奋进，我们教育工作者对未来充满信心！”

作为北京中学党总支书记，何剑雄和全校近3000名师生收听收看了党的二十大开幕会盛况。“习近平总书记的报告，大篇幅阐述了实施科教兴国战略的目标任务，振奋人心！”何剑雄表示，习近平总书记在报告中指出“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”，这正是北京中学努力追求的目标。

“北京中学建校近10年来，始终坚持以培养具有爱国情怀和创新精神的社会主义建设者与接班人为目标。”何剑雄告诉记者，“学校将以党的二十大召开为契机，在全校师生中开展主题活动，进一步培养孩子们的爱国情怀。”

主题活动是北京中学培育孩子们家国情怀的重要载体。今年9月1日，北京中学高一英才班全体同学奔赴天安门广场，参加庄严的升国旗仪式，孩子们齐唱国歌，心潮澎湃；今年国庆节，学校组织初一学生到天安门广场前，参加“首都少年先锋岗”活动，以实际行动践行“请党放心、强国有我”的青春誓言；学校开展的“中华文化寻根之旅”系列主题教育活动，带领学生看过泰山日出、黄山云海、辽阔草原、大漠孤烟，踏访卢沟桥、焦庄户地道战遗址，走进过李大钊烈士陵园、香山双清别墅……“1万多公里的行走是对学生文化寻根之旅的厚重记录，200万字的研究报告是对学生文化涵养之旅的真实写照。”何剑雄说。

“聆听了总书记的报告，我们深感责任重大。北京中学将深入学习党的二十大报告，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，探索破解教育问题的新思路、新办法，致力于建立一所人民满意，兼具北京风格、中国气质和世界胸怀的现代学校，为党和国家培养更多的人才。”面对未来，何剑雄充满信心。（记者 张景华 通讯员 王成）

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