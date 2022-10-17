原标题：靠核心科技向“领跑”挺进

一秒钟，完成超过一百亿亿次的运算。

国家超级计算天津中心的机房里，一排排黑色机柜上闪烁的指示灯，默默诉说着“天河”新一代超级计算机研发团队“超算报国”的硬核实力。

“在这间机房中，每天完成的重点计算任务超15000项，是世界上最繁忙的超算中心之一。”国家超级计算天津中心党组书记、应用研发首席科学家孟祥飞代表说。

“‘天河’新一代超级计算机，实现了在世界超算领域的多项‘领跑’，但在‘起跑’的道路上却充满艰辛。”孟祥飞代表感慨道，党的十八大以来，我国科技事业发生历史性、整体性、格局性变化，“天河”新一代超级计算机研发团队正是这极不平凡的10年的见证者。

2007年，因为国内没有大规模计算平台支撑所做研究，正在南开大学攻读博士学位的孟祥飞不得不赴美留学，借助那里的超级计算机完成课题研究。“一定要学有所成，为中国超算事业贡献智慧和力量。”孟祥飞暗下决心。

两年后，中国首个国家超算中心在天津滨海新区筹建。婉拒美国导师的挽留，回国不久的孟祥飞投入到我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”的研制和中心建设中。2010年，“天河一号”千万亿次系统研制成功，运算速度排名全球第一，但一些质疑接踵而至，认为中国就是造了一台只为排名的大型游戏机。“言外之意是，天河速度再快，如果没有应用到创新和产业领域，也只是一个摆设。这鞭策我们必须尽快做好超算应用，参与世界超算竞争。”孟祥飞说。

科技报国是一种使命、一种担当。孟祥飞找到中心领导主动请缨，立下军令状：“干不好‘天河’的应用，我卷铺盖走人。”

千万亿次，亿亿次，百亿亿次。十年来，凭着这股执着和坚持的狠劲，孟祥飞和团队不断攀登世界超算之巅，实现了“天河”从运算速度到应用能力的大飞跃，让“天河”真正成为“国之重器”。

现在，“天河”新一代超级计算机已经成为支撑国家重大科技创新和国家数字经济发展的超级平台，广泛服务于航空航天、气候气象、石油勘探等数十个领域超8000多个技术研发团队，累计支撑国家重大项目超过4000项，成为国际上获得最广泛应用的超级计算机之一。

“从埋头‘跟跑’到向‘领跑’挺进，从被质疑到被认可，中国超算成功‘逆袭’，靠的是核心科技与接续奋斗。”孟祥飞代表说，“立足新时代，我们将进一步坚定创新自信，加快推进高水平科技自立自强，奋力在新征程上展现新作为、作出新贡献。”（记者 罗旭）

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