原标题：拉萨：已累计组织1516名学生出藏返校

西藏自治区拉萨市政府新闻办公室14日召开拉萨市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第三十八场新闻发布会，介绍拉萨市疫情防控工作最新情况、区外学生离拉返校相关情况及公安机关开展出藏人员查验工作情况。

拉萨市卫健委党组成员、副主任张晓光介绍，10月13日0—24时，拉萨市新增无症状感染者7例，均在城关区、均在闭环隔离管控中发现。10月13日全市中风险区为6个。拉萨市统筹协调各方力量，有序保障学生群体出藏返校工作，截至10月13日，累计组织1516名学生出藏，并对出藏学生全员回访，全程跟踪至解除隔离。

拉萨市公安局党委委员、副局长谢公瑾介绍，当前，拉萨市疫情防控形势持续向好，但巩固疫情防控成果和防外溢的任务仍然艰巨。9月底以来，拉萨市公安机关坚决贯彻区市党委、政府关于新冠肺炎疫情外溢防控工作的部署要求，抽调警力134名和属地疾控力量39名进驻拉那高速、109国道等9个公安检查站，每个检查站配备警力8至15名，配备核酸采样人员3至6名，保持24小时查验运行机制，严格按照区市疫情办政策规定，坚持“非必要不出藏；7天内有中高风险区旅居史人员、密切接触者和密接的密接人员原则上不出藏；7天内有低风险区旅居史的出藏人员应当满足72小时内3次核酸检测阴性，即三天三检；7天内无高中低风险区旅居史的人员应当满足48小时2次核酸检测阴性，即两天两检，最后一次核酸采样在出藏前24小时内，藏易通绿码、县区防疫办出藏证明和进行一次核酸采集，即采即走”的出藏标准，有序开展了出藏手续查验、政策宣讲和便民服务等各项工作。截至10月14日17时，累计查验放行符合出藏标准人员35337名、车辆11711辆，劝返不符合出藏标准人员1656名。各公安检查站还专门为出藏人员搭建了临时厕所，免费提供了方便面、帐篷、被褥、面包、牛奶和开水等服务，受到了出藏人员的一致好评。

根据近期查验情况来看，出藏人员积极配合，各公安检查站秩序井然，除拉林高速检查站有少量因手续不符合规定的出藏人员滞留外，正在积极协调对接，其他8个公安检查站迄今未有人员滞留，通行有序畅通。(贡嘎来松)

(责编：郝孟佳、孙竞)