原标题：护航高校毕业生求职路 国资央企打出“组合拳”

新华社北京10月14日电 题：护航高校毕业生求职路 国资央企打出“组合拳”

新华社记者王希、刘羽佳

启动夏季招聘、线上线下结合、挖掘岗位潜力……今年以来国资央企多措并举促进高校毕业生就业，招录2022届高校毕业生工作取得显著成效。截至8月31日，全国国有企业年度招录高校毕业生超过76万人，同比增长23.4%。

国资央企全部增开夏季招聘

“从收到面试通知到拿到录用通知，只用了3天时间。”上海海事大学硕士研究生李佩儒通过“国聘行动”平台，在今年中央企业开展的夏季招聘中找到了心仪的职位。

启动夏季招聘，是今年国资央企护航高校毕业生求职路的重要举措之一。

6月16日，国务院国资委党委以视频形式召开促进高校毕业生就业工作专题部署会，要求国资央企在去年秋招、今年春招已经完成的基础上，深挖岗位潜力，增开一轮夏季招聘。各中央企业和地方国资委迅速响应，纷纷在全系统动员部署。

据了解，国务院国资委监管的中央企业全部开展了夏季招聘工作；湖南省国资委要求所监管企业将夏季招聘作为稳岗就业“一把手”工程；天津、安徽等地国资委对招录高校毕业生所需工资性支出实行工资总额单列，用“真金白银”支持企业吸纳更多高校毕业生就业。

云端宣讲、线上测评、视频面试、网上签约……疫情之下，中央企业在夏季招聘中线上线下齐发力，除国务院国资委和各央企的官网外，多渠道投放招聘信息，灵活调整招聘形式，为求职者创造更为便利的条件。

挖掘岗位潜力 超前储备人才

企业高质量发展是稳就业扩就业的前提。今年以来，很多中央企业把当前用人所需与超前储备结合起来，努力实现提质增效与促进就业并举。

作为全球最大光伏发电企业，国家电力投资集团有限公司近年来在氢能、储能等领域加速布局。“结合集团公司重大专项、清洁能源、新兴产业等领域快速发展的需要，我们稳步扩大高校毕业生招聘规模，提升关键领域人才厚度。”国家电投新闻中心主任蔺明照介绍说，截至8月底，企业已录用3373人，较上年度实际招聘人数增加601人，增长21.7%。

围绕5G、算力网络、智慧中台等重点业务，中国移动集团大力引进优秀毕业生人才，储备科技人才“后备军”；中国船舶集团提前梳理空缺岗位，科学制定招聘计划，建立战略人才储备机制，打造船舶行业人才“蓄水池”。

此外，中国石油、国家电网等央企积极发挥国家级双创示范基地作用，开展校企行等一系列专项行动，提供更多交流与展示机会，集聚更多产业孵化资源，以创业带动就业。

筑巢引凤，既要引得来，更要用得好。据了解，中核集团为优秀毕业生配备了首席专家作为导师，中国航发帮助硕博士制定职业发展规划，助力优秀人才早日登上大平台、介入大项目、实现大发展。

“近年来我们持续改进完善人才规划体系，逐步建立起‘H’型职业发展通道，毕业生入职后可以选择专家路线或管理路线发展，也可以在工作过程中切换路线，实现双向交流。”中国移动有关负责人表示。

助力实现更充分更高质量就业

“我们将全集团员工分为经营管理人才、科技创新人才、投资管理人才等6大类，为每支人才队伍定制差异化培养方案，搭建科学的人才发展梯队。”9月19日，国家开发投资集团有限公司人力资源部主任刘国军在网络直播中，回答了求职者关于职业发展的提问。

同一场直播活动中，中国能源建设集团有限公司人力资源部副总经理武璇向广大高校毕业生伸出了“橄榄枝”。“中国能建全系统7000多个职位虚位以待，期待广大优秀毕业生加入我们，一起投身我国能源电力建设事业。”武璇说。

眼下正值“金九银十”招聘季，连日来一系列以“对话新国企·稳岗扩就业”为主题的国资央企直播带岗活动在多个网络平台火热开展，包括国投集团、中国能建、中国商飞、中国钢研、中林集团在内的11家中央企业共释放岗位超过1.5万个。

揽才没有“休止符”。目前，中国宝武、中国物流、国家能源集团等中央企业已经全面启动2023年校园招聘。

“作为央企人才开发交流平台，国投人力将持续对接各类用人主体，常态化实施促就业举措，全面助力就业扩容提质。”国投人力董事长孟书豪说。

国务院国资委有关负责人表示，下一步将继续指导推动国资央企以市场化手段招录高校毕业生，通过扩大有效投资、超前储备人才、发挥产业链带动作用等务实举措，助力高校毕业生实现更加充分更高质量就业。

(责编：郝孟佳、孙竞)