原标题：民警匿名资助困难儿童11年 被一封感谢信“曝光”

陈宇给同学们上课。 沭阳县公安局供图

“您的博爱之心在我心里留下了温暖的印记，我将继续努力学习，锻炼自己，用奋斗和拼搏来实现我的梦想……”近日，一封感谢信从南京一所高校寄到了宿迁市沭阳县公安局。信中，刚刚步入大学校园的女孩徐同学(化名)，讲述了发生在她身上的经历：从11年前开始，每当她和同学们遇上难关时，总有一位“警察叔叔”及时伸出援手。不久前，徐同学从老校长口中知道了“警察叔叔”的真实身份，专门来信致谢。

这封感谢信使沭阳县公安局民警陈宇干了11年的“好事”得以“曝光”。信中，字里行间表露出徐同学对“陈宇叔叔”的真挚谢意，以及今后回馈家乡的坚定信念。

徐同学写给“警察叔叔”陈宇的感谢信。 沭阳县公安局供图

“今年我参加完高考，被理想的学校录取，但是父母一时拿不出学费，正在一家人犯难时，我小学的老校长带着钱来了！”徐同学在信中介绍，“每次我和同学们遇上困难了，这位警察叔叔都会及时出现，伸出援手！”

2011年，陈宇在工作中偶然得知，沭阳县吴集镇的陈许小学有些困难儿童。这些孩子或因为父母不在身边，或是家庭条件比较特殊，得不到很好的照料。于是，从2011年9月份开始，陈宇就默默地给学生们捐款捐物，而那时在读小学二年级的徐同学就在陈宇早期资助的学生之中。

一直以来，陈宇都是在和沭阳县吴集镇陈许小学校长立玉桥“单线联络”，被他资助的孩子们，只知道有个警察叔叔经常会来给他们上课，或者送些学习用品，都不知道背后的故事。在徐同学和家人反复追问下，立玉桥最终告诉了他们“警察叔叔”的真实身份：陈宇，今年49岁，曾担任过沭阳县公安局特巡警大队的大队长。

得知了“警察叔叔”的真实身份后，为了向他表达谢意，徐同学与其他同学们取得了联系，并代表大家的心意，认真地手写了一封感谢信。信中，孩子们表示：“我怀着一颗感恩的心，万分感谢您对我的资助。我会以自己的实际行动去证明，将您的这份爱心传递下去……”(刘林 王尚杰)

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