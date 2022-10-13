人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

民警匿名资助困难儿童11年 被一封感谢信“曝光”

2022年10月13日09:15 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：民警匿名资助困难儿童11年 被一封感谢信“曝光”

　　陈宇给同学们上课。　沭阳县公安局供图

　　“您的博爱之心在我心里留下了温暖的印记，我将继续努力学习，锻炼自己，用奋斗和拼搏来实现我的梦想……”近日，一封感谢信从南京一所高校寄到了宿迁市沭阳县公安局。信中，刚刚步入大学校园的女孩徐同学(化名)，讲述了发生在她身上的经历：从11年前开始，每当她和同学们遇上难关时，总有一位“警察叔叔”及时伸出援手。不久前，徐同学从老校长口中知道了“警察叔叔”的真实身份，专门来信致谢。

　　这封感谢信使沭阳县公安局民警陈宇干了11年的“好事”得以“曝光”。信中，字里行间表露出徐同学对“陈宇叔叔”的真挚谢意，以及今后回馈家乡的坚定信念。

　　徐同学写给“警察叔叔”陈宇的感谢信。　沭阳县公安局供图

　　“今年我参加完高考，被理想的学校录取，但是父母一时拿不出学费，正在一家人犯难时，我小学的老校长带着钱来了！”徐同学在信中介绍，“每次我和同学们遇上困难了，这位警察叔叔都会及时出现，伸出援手！”

　　2011年，陈宇在工作中偶然得知，沭阳县吴集镇的陈许小学有些困难儿童。这些孩子或因为父母不在身边，或是家庭条件比较特殊，得不到很好的照料。于是，从2011年9月份开始，陈宇就默默地给学生们捐款捐物，而那时在读小学二年级的徐同学就在陈宇早期资助的学生之中。

　　一直以来，陈宇都是在和沭阳县吴集镇陈许小学校长立玉桥“单线联络”，被他资助的孩子们，只知道有个警察叔叔经常会来给他们上课，或者送些学习用品，都不知道背后的故事。在徐同学和家人反复追问下，立玉桥最终告诉了他们“警察叔叔”的真实身份：陈宇，今年49岁，曾担任过沭阳县公安局特巡警大队的大队长。

　　得知了“警察叔叔”的真实身份后，为了向他表达谢意，徐同学与其他同学们取得了联系，并代表大家的心意，认真地手写了一封感谢信。信中，孩子们表示：“我怀着一颗感恩的心，万分感谢您对我的资助。我会以自己的实际行动去证明，将您的这份爱心传递下去……”(刘林 王尚杰)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部