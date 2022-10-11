原标题：北京地区高校2023届毕业生就业服务季启动

10月10日，由北京市教委举办的北京地区高校2023届毕业生就业服务季正式启动，将通过一系列活动，推动高校毕业生高质量就业。

此次毕业生就业服务季通过举办“学校搭台，企业赶集”校企交流会，让用人单位与高校探索建立起校企对接合作的长效机制，打通需求与供给，不断提高供需匹配度，实现学校人才培养与企业人才需求无缝对接。还将举办线上线下双选会、宣讲会、就业指导等1000多场活动，持续不断为高校毕业生提供就业选择机会。分批次组织60多所高校与50家以上重点企业开展访企拓岗对接活动，不断拓宽毕业生就业渠道的同时，推动高校人才培养与社会需求的深度融合。并组织毕业生参加职场开放日、职业体验营等活动，提升大学生职场适应能力，助力大学生成功就业。

北京高校大学生就业创业指导中心主任 匡校震：按照目前的情况，明年北京的毕业生数量不会少于2022年，现在正在研判就业形势，我们也会根据新的毕业生一些特点，有针对性地加强就业教育和辅导，让学生树立正确择业观，让学生准确定位，同时我们会举办系列的线上线下招聘活动，为学生提供更多的就业岗位，同时我们也会带着高校到企业去，加强与企业的沟通，为学生拓展更多就业渠道和岗位。

据介绍，北京市教委还将持续在“北京高校大学生就业创业信息网”“成功就业”公众号等多渠道发布就业岗位信息，让各领域和行业的用人单位全面了解北京各高校人才培养特色和毕业生情况，促进供需双方精准对接。

(责编：郝孟佳、何淼)