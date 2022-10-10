人民网北京10月10日电 （记者何淼）由北京市海淀区教育科学研究院、中华孔子学会国学教育委员会、中国实学研究会共同主办的“中华传统文化与现代家庭教育”秋季会讲于日前举办。海淀区教委副主任吴谨、海淀教科院院长吴颖惠等出席活动并与专家学者、干部教师代表展开研讨和交流。

吴谨指出，海淀区近年来开设了“海淀家长学校”系列课程，借助海淀教育信息化的特色优势，通过线上线下融合方式为广大家长持续提供全方位、全链条、全要素、宽视野的家教支持和服务，产生了非常良好的社会影响和教育效果，形成了“以课题研究为引领、以课程培训为基础、以专职及志愿者队伍为运作实体、以家校社协同育人活动创新为载体的海淀家庭教育区域模式” 。

海淀教育将切实贯彻“双减”政策精神，依据《家庭教育促进法》提出的工作要求，实施好中小学教师家庭教育指导能力提升课程，有效提升干部教师家庭教育辅导的专业化水平。不断总结、推广实践经验和成果，持续促进海淀家庭教育区域模式的完善与创新。

“海淀区中小学教师家庭教育指导能力提升课程纲要”于活动中正式发布。吴颖惠表示，“课程纲要”以问题为导向，立足海淀教育发展实际，不断深化家庭教育指导的理论研究和实践创新，系统构建了家庭教育指导的内容框架和课程体系。纲要为进一步加强家长学校课程建设，加快建设一支高水平、专业化、创新型的家庭教育指导教师队伍，全面增强家庭教育指导服务的科学性和实效性提供了工作依据。

活动上，多位专家学者与海淀学校干部、教师代表就推动家庭、学校、社会协同融合发展，促进儿童青少年健康成长展开深入讨论。

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