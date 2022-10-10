“青年就业博览会2022”一连两日在澳门举行，截至9日下午5时，共吸引逾2000人次入场，企业即场面试约1400人次。

本次青博会由澳门特区政府劳工事务局、澳门中华新青年协会与澳门中华学生联合总会联合举办，以大型招聘会形式进行，由70家参展企业及机构提供逾1100个职位空缺，涵盖近20个行业领域。

劳工事务局表示，希望透过青博会帮助青年了解澳门就业现况和掌握就业求职技巧，尤其是在疫情影响下，为青年提供更加多元的就业支援及就业机会，协助青年寻找未来发展机遇，顺利投入职场。

据介绍，为帮助澳门青年深入了解内地的就业创业环境，开拓更广阔的就业发展空间，本次青博会主场馆内设有“横琴粤澳深度合作区”展示区，由8家内地企业及机构，提供70多个招聘空缺，涉及科技、金融及大健康等产业，供澳门青年即场进行咨询和洽谈。

现场还设有青年就业服务专区，为青年提供全方位就业支援服务，包括模拟面试工作坊、撰写求职履历技巧工作坊、青年创业支援服务等。另外，青年社团还提供了个人生涯规划咨询服务，通过分析指导，帮助个人发掘潜在的职业兴趣，引导升学和规划职业生涯路向。

本次青博会还推出20场专题讲座，邀请不同行业领域的业界精英到场主讲及分享，以拓展青年视野及探索更多元的就业空间。(记者 李亚南)

(责编：何淼、李依环)