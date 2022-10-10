一大早，南方科技大学电子与电气工程系副教授高振来到自己的实验室，与课题组成员们讨论实验的新进展。最近，他们联合国内外研究团队刚刚在Nature上发表了最新研究成果——首次在光学体系中实现了三维陈绝缘体。

“这项工作不仅实验验证了一系列过去的理论预言，而且发现了一些过去理论层面尚未触及的新奇物理现象，为我们鲁棒操控光，创造更多新颖光学器件提供了更多可能性，这一研究也宣告陈绝缘体正式进入了三维时代。”高振表示。

作为党员，高振对即将到来的党的二十大充满期待。“当前我国科技工作取得了日新月异的变化，这对我们的基础研究工作也提出了新的更高要求。我将坚守本职工作，勇攀科技新高峰，为实现高水平科技自立自强作出自己的贡献。”

南方科技大学地球与空间科学系副教授林玉峰团队最近正从两方面开展科技攻关。作为我国首颗高精度地磁卫星“澳科一号”的核心科学团队成员，他们正致力于研发基于卫星观测的高精度地球磁场模型，相关成果能够应用于国防、航天、民用导航等领域。此外，团队还围绕我国正在开展的火星探测计划以及将要开展的木星系统探测计划，开展行星磁场以及内部动力学过程的相关理论研究，希望研究成果能够服务我国行星探测任务。

“党的二十大即将召开，作为一名党员，我为中国共产党取得的非凡成就而自豪，同时也期待大会胜利召开。”林玉峰说，作为高校教师，他会努力做好人才培养和科技攻关等方面的工作，为党和国家的人才强国和科技强国战略贡献力量。

这个国庆假期，海洋科学与工程系2019级博士研究生齐富康一直待在实验室里，对海洋环境演变做相关研究。“党的二十大即将到来，我期待着学习国家对于海洋强国发展战略的最新阐释，这是一个充满机遇又需要‘海之子’们勇于担当的时代。”

（记者 严圣禾 通讯员 韩文嘉）

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