本报电 近日，由中国环境科学研究院、中国环境出版集团有限公司、中国科普作家协会联合发起的“身边的生物多样性”科普课堂暨活动发布会成功举办。发布会采取线上直播形式，邀请多位环保领域的专家、学者，讲授了内容丰富、生动有趣的生物多样性科普主题课。

科普课堂上，中国环境科学研究院生态所原首席专家、研究员张风春老师带来了题为《生物多样性与我们》的科普课程，为广大青少年普及了什么是生物多样性、生物多样性的意义及危机等知识，引导青少年参与到保护生物多样性的活动中。中国科学院华南植物园的叶舒博士围绕气候变化对生物有哪些影响、是否会危害到生物的生存，以及物种灭绝对于生态系统意味着什么等问题，讲授了《气候变化与生物多样性》。中国水产科学研究院黄海水产研究所副研究员高亚平老师带来了《海草系统生物多样性保护》的课程，讲述海草和海草系统的相关知识，带领孩子们走进了海洋生态系统。

据悉，本次科普活动将持续到年底，分为科普讲堂、科普实践活动、主题艺术作品征集、作品巡展4个板块持续推进。

（文 心）

(责编：何淼、李依环)