人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

“身边的生物多样性”科普课堂开讲

2022年10月10日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  近日，由中国环境科学研究院、中国环境出版集团有限公司、中国科普作家协会联合发起的“身边的生物多样性”科普课堂暨活动发布会成功举办。发布会采取线上直播形式，邀请多位环保领域的专家、学者，讲授了内容丰富、生动有趣的生物多样性科普主题课。

　　科普课堂上，中国环境科学研究院生态所原首席专家、研究员张风春老师带来了题为《生物多样性与我们》的科普课程，为广大青少年普及了什么是生物多样性、生物多样性的意义及危机等知识，引导青少年参与到保护生物多样性的活动中。中国科学院华南植物园的叶舒博士围绕气候变化对生物有哪些影响、是否会危害到生物的生存，以及物种灭绝对于生态系统意味着什么等问题，讲授了《气候变化与生物多样性》。中国水产科学研究院黄海水产研究所副研究员高亚平老师带来了《海草系统生物多样性保护》的课程，讲述海草和海草系统的相关知识，带领孩子们走进了海洋生态系统。

　　据悉，本次科普活动将持续到年底，分为科普讲堂、科普实践活动、主题艺术作品征集、作品巡展4个板块持续推进。            

　　（文 心）

(责编：何淼、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部