原标题：张桂梅：用爱心点亮乡村学生梦想

9月26日，周一。清晨5时10分，横断山中天还没亮，孩子们还在沉睡。

65岁的云南丽江华坪女子高级中学（以下简称华坪女高）校长张桂梅，握着电筒，佝偻着身子，缓缓爬上教学楼顶楼，摁下最后一个电灯开关，整栋楼亮堂起来。

“灯亮了，孩子们上楼就不怕了。”除了寒暑节假和出差，14年来，她每天如此。

就在前一天——9月25日，党的二十大代表选举工作顺利完成。2296名代表中，张桂梅是其中一员。

她告诉记者，当选党的二十大代表，是党和同志们对自己的信任，既感到无上光荣，又深感责任重大。

回顾2002年，作为华坪县一名普通山区教师的张桂梅，下决心建一所免费女子高中，让山里女孩能有书读。这个誓言，源自她在家访中看到多名山里女孩因贫辍学的泪水，还有她们茫然的眼神。

“要让孩子们拥有公平的起跑线，可这些女孩连站上起跑线的机会都没有。”张桂梅意识到，要从根本上解决山区贫困问题，就必须帮助她们走出“代际传递”的恶性循环。

为建学校，她不顾别人的不解甚至误会，四处奔走、风餐露宿，想方设法筹集经费。在各级、各部门支持下，2008年，华坪女高终于建成，9月正式开学，教师工资和办学经费均由县财政保障，张桂梅任校长，吸引来16名教职员工。

她一次次翻山越岭，挨家挨户做工作，力图把改写命运的机会送到一个个贫困家庭的女孩手中。当年招收了100名没有分数门槛的女生，绝大多数是偏远山区的孩子。

办学之初，华坪女高没有食堂和厕所，条件很差，才坚持了一个月就相继有9名教师离开，6个学生转学。

“用命在拼”的张桂梅，带着其他5名党员，在手绘的党旗下，重温入党誓词，用爱用心守住这一方教书育人的阵地。3年后，把原本基础普遍较差的69个女娃撑上本科线，综合上线率达到100%。

从张桂梅胸前从不取下的党员徽章上，从华坪女高开展共产主义信仰教育的点滴中，人们可以找到坚守与成功的答案。

“只要有党组织和党员在，就没有克服不了的困难。我们坚持为党育人、为国育才，以党建统领教学、以革命传统立校、以红色文化育人，在学生心中深埋一粒粒红色种子，帮他们系好人生第一粒扣子，知道远方有灯、脚下有路、眼前有光，接好革命的班！”张桂梅说。

今年，张桂梅第12次送考。截至9月初，已有2000多名女孩从这里走进大学殿堂。

雷燕曾就读于华坪女高，如今是云南农业大学植物保护学院2019级的学生，担任学生干部，还光荣地加入了中国共产党。

“我始终谨记张老师的话，在思想和行动上不断鞭策自己，听党话、跟党走，做党的好女儿。”雷燕告诉记者，作为张老师的学生，她将会把华坪女高的红色血脉赓续、传递下去，投身农学，未来致力农业发展。

“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩，三九严寒何所惧，一片丹心向阳开……”这是华坪女高师生最常唱的歌曲之一，也是张桂梅扎根边疆教育、用爱心和智慧点亮万千乡村孩子人生梦想的精神写照。

不久前，以张桂梅为原型的大型原创音乐剧《绽放》在北京首演，并将在深圳、上海、昆明等地巡演20场。“时代楷模”“七一勋章”获得者的燃灯人生，绽放于舞台，无数人为之动容。

与此同时，在9月15日举行的第十三届中国艺术节闭幕式暨第十七届文华奖颁奖典礼上，大型话剧《桂梅老师》从全国39部入围终评的优秀作品中脱颖而出，荣获我国舞台艺术领域的政府最高奖——文华奖。

“演绎桂梅老师的经历，给我非常大的影响，让我更加懂得付出，向社会传递正能量。”该剧领衔主演，云南省戏剧家协会秘书长、国家一级演员李红梅说，他们将继续在省内外巡演，继续传递桂梅精神。

即将奔赴大会，张桂梅说，自己代表的是一方的共产党员，能近距离聆听党中央的声音，不但要把会开好，还要思考二十大给我们什么任务、怎样去完成。“我还要把党中央的声音带回给山里的党员、群众，告诉他们党中央要求我们该怎样做，让他们也受到鼓舞，在各条战线上出色完成好各自的任务！”张桂梅说。（记者 赵汉斌）

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