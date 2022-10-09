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云南丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长张桂梅

点亮山里女孩的梦想（二十大代表风采）

本报记者  李茂颖
2022年10月09日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　张桂梅在陪学生们做课间操。
　　新华社记者 江文耀摄

　　“要扛得住晒，狂风暴雨都不怕！”云南丽江华坪女子高级中学操场上，张桂梅正陪着新生一起军训。

　　“女高的精神嘛！”旁边的人接话。

　　“对！”看着女孩们训练的身影，张桂梅温柔地笑了。

　　张桂梅，云南丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长，华坪县儿童福利院（华坪儿童之家）院长。1974年，17岁的张桂梅从黑龙江来到云南，一个偶然的机会，她走上了讲台，从此扎根边疆教育事业，一干就是数十年。

　　2001年，张桂梅兼任华坪县儿童福利院院长，白天上课，晚上照顾福利院的孩子，她成了学生和孩子们的“张妈妈”。

　　张桂梅所在的华坪县，以及周边的宁蒗彝族自治县、永胜县等地，山高谷深，不少地方曾是深度贫困地区，很多女孩早早辍学。于是，张桂梅决心筹办女子高中，点亮大山里女孩的求学梦想。历经数年努力，在党和政府以及社会各界帮助下，2008年，全国第一所免费的女子高级中学在华坪建成。不挑生源，张桂梅心中只有一个信念：只要山里的女孩愿意读，女高就是她们的家。

　　建校14年来，2000多名女孩从这里走出大山，走进大学。

　　清晨，华坪女子高中的学生5点半起床，张桂梅起得更早，手持喇叭，唤醒学生开始新的一天。课间操时间，张桂梅守着做操的学生们。晚自习，她又雷打不动地巡查课堂。深夜，她便等在宿舍楼，催促学生入睡。每到寒暑假，张桂梅挨家挨户做家访，足迹遍布高山峡谷。高考时，张桂梅坚持12年送考、陪考，从不缺席。“我们要把女高的学生培养成国家的人才！”张桂梅说。

　　全国优秀共产党员、时代楷模、七一勋章……面对荣誉，张桂梅初心不变。“让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光。”65岁的张桂梅，如今病痛缠身，然而在面对学生时，她的每一句教导都充满力量。

　　“我既感到无上的光荣，又感到责任重大。重任在肩，唯有接续奋斗。”当选党的二十大代表后，张桂梅说，“我会一如既往地守护着孩子们，把她们送出大山，接受更好的教育，到外面的广阔天地磨炼意志，增长才干，做一个对国家和社会有用的人。”


　　《 人民日报 》（ 2022年10月09日 04 版）
(责编：何淼、郝孟佳)

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