吴 丹

“有五星红旗的地方，就有信念的灯塔。如果信念有颜色，那一定是中国红！”爱国，是人世间最深层、最持久的情感，爱国主义是中华民族精神的核心，激励着一代又一代中华儿女为祖国发展、民族繁荣不懈奋斗。

拳拳爱国之情，何以凝练为强国之志、转化为报国之行？爱国主义教育是重要载体。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视爱国主义教育，固本培元、凝心铸魂，作出一系列重要部署，推动爱国主义教育取得显著成效。习近平总书记深刻指出：“对新时代中国青年来说，热爱祖国是立身之本、成才之基。”

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，需要精心引导和栽培。新时代加强青少年爱国主义教育，需要紧密结合时代特征丰富教育内容、拓展教育途径，把爱国主义教育贯穿于青少年成长全过程和各环节，为青少年打好人生底色。

在学生群体中开展爱国主义教育，要坚持爱国、爱党、爱社会主义高度统一。要结合中国国情和爱国主义最新实践，讲清楚爱国与爱党、爱社会主义的本质一致性，讲清楚祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。教育内容要落细、落小，教育载体要可闻、可感，将以理服人与以文化人、以情感人相结合，将课堂学习与专业实践、社会实践相结合，积极拓展课堂内外、网上网下多种教育资源，让学生在喜闻乐见的情景和方式中，潜移默化地接受教育、收获成长。

开展爱国主义教育是系统工程，要协同推进学校、家庭、社会育人力量，突出学生主体地位，教育引导学生从感性到理性、从自在到自为。加快构建大中小学一体贯穿、循序渐进的教育体系，针对不同阶段学生身心特点和认知规律，精心设计、逐步推进，讲授方式上与时俱进、入脑入心。同时不断加强爱国主义教育的氛围营造和文化浸润，在重大纪念日、重大历史事件日开展纪念活动，加强网络舆论引导，引导学生明辨是非、分清善恶，自觉抵制损害国家荣誉的错误言行。

新时代开展爱国主义教育，既要理直气壮开好思想政治理论课，又要坚持知行合一，注重引导广大学生把“心之所系、情之所归”的爱国之情，升华为“祖国需要就是最高需要”的强国之志，付诸为“遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的”的报国之行。如此，爱国主义才是鲜活的、真切的。

一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。青少年是祖国的未来、民族的希望。相信广大青少年会在生动鲜活的爱国主义教育中，进一步了解国情民情，强化责任担当，在为全面建设社会主义现代化国家的砥砺奋斗中展现青春力量，书写精彩人生。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)