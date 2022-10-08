“看着展馆里我国生产的一艘艘护卫舰、驱逐舰，我真真切切感受到中国国防力量的强大。”湖南交通工程学院2022级商务英语专业学生陈贵莲兴奋地讲。

湖南交通工程学院校内建有国防教育主题展览馆，每年新生入学都会在这里进行爱国教育活动，展览馆全景展示了革命时期我军的奋斗历程，成为大学生思想政治教育的重要场所。

近些年，湖南交通工程学院以红色文化育人为主线，将校园景观建设与学科文化相结合，将青年使命担当和交通强国理念融入高校“三全育人”全过程，构成大学生的成长底色。

“CRH380动车组曾是世界上商业运营速度最快的动车组，最高实验速度超过每小时400公里！”市场营销专业1901班谢卫东谈起动车、电力机车，俨然一个火车通。“入学前，从没想到火车机车就有数十种，更没想到百年来，中国铁路发生了翻天覆地的变化。”

谢卫东从铁路小白化身铁路迷，离不开学校打造的红色阵线。湖南交通工程学院教务处处长曹中一向记者介绍，为了增强学生对交通运输行业的直观认识，学校把真实铁路、机车、动车、轨道作业车搬到校园内，建设了真实铁轨，甚至还建设了一个小型火车站，各类车辆停靠在站台上。

“铁路与机车，记录下中国最真实、生动的交通发展，一道铁轨、一个钢铆都诉说着历史的变迁，让校园里冒出来不少铁路迷。”学校科技处处长冯良贵说，除了这道凝固的红色风景线，校园里还有一道独特的流动风景线——“老兵连”。

“标准的敬礼动作可不简单，许多同学练着练着就变了形、走了样。”在学院操场上，邓江琳正专注地给新生纠正敬礼动作。3年前刚刚入校的他便响应国家号召征兵入伍，退役之后返回学校，成为学校“老兵连”中的一员，担负起新生的军训任务。

“‘老兵连’是一支由退伍老兵复学青年为主的队伍，是学校打造红色教育引擎的新方式。”学校团委书记漆在林说，现在“老兵连”承担着校园安全巡逻、疫情防控、志愿者服务等校园工作。

“老兵连”成立不久，就开始承担新生军训和开展国防教育的任务，带领新生喊口号、站军姿、唱军歌，还开展了红色课堂。身边榜样的力量是巨大的，2021年学校共有141人参军入伍，创下近几年的新高。

“湖南交通工程学院丰富红色文化教育内涵，开辟出校园红色文化、国防文化教育新课堂，引领一代代青年学子把青春奋斗融入党和国家的事业中，成为不畏险阻的逐梦交通人。”湖南交通工程学院党委书记刘文君说。

（记者 赵嘉伟）

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