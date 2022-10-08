为国巡边50余年的“活界碑”魏德友使用过的水壶，斑驳铁锈彰显如磐初心；深藏功名60余载的老英雄张富清荣获特等功的报功书，发黄纸页折射红色气质；“天问一号”着陆器模型、“奋斗者”号全海深载人潜水器模型，道出新时代中国人上九天、下五洋的壮志豪情……一个个实物、一件件模型、一幅幅图片直抵人心。

国庆假期，观众走进北京展览馆，从“奋进新时代”主题成就展中感受心灵震撼、接受精神洗礼。

“就爬这个梯子上去啊，真不容易！”山高崖峭、丛林掩映，展览一角还原了四川省昭觉县“悬崖村”阿土列尔村曾用的藤梯，令人揪心。藤梯下方，3张照片展示了“悬崖村”从藤梯到钢梯再到易地搬迁住进楼房的楼梯的巨大跨越。

“这个工好细啊，雕得真漂亮！”竹叶随风，牛羊成群，屋舍俨然，一座巧夺天工的木雕《闽乡多锦绣》刻画了福建省寿宁县下党乡脱贫后的美丽村貌。观众俯下身子，看得仔细。

新时代10年，历史性地解决绝对贫困问题，千年小康梦想成为现实。北京印刷学院学生王昊松说：“脱贫攻坚战取得了全面胜利，这是一个彪炳史册的人间奇迹。山乡巨变、山河锦绣，我们成就非凡！”

“父母身体都很好，你已经很孝顺了，你把工作做好就是你大孝。”这是全国优秀县委书记廖俊波父亲写给他的家书中的一段内容，观众周文婧看了不禁动容，她说：“正是因为有党的全面领导，有这样的好干部，我们才取得如此非凡的成就。”

参观中，首都经贸大学学生李淼对着一张照片久久凝视，这是驰援湖北抗击新冠肺炎疫情的医护人员拼组成的一张巨幅肖像，李淼说：“我们每个人的微薄之力汇聚起来就是战胜一切困难的磅礴伟力。”

“快看快看，太酷了！”循着观众的赞叹声，武大靖2018年平昌冬奥会短道速滑男子500米金牌、2020年东京奥运会男子4×100米接力季军苏炳添签名跑鞋、2022年北京冬奥会单板滑雪男子大跳台冠军苏翊鸣签名雪板，一件件珍贵实物让人目不暇接。

“现在物质文明不断丰富，精神文明也极大发展，这是我们综合国力跃升的体现。”来自中国证监会的高杨说。

知所从来，方明所往。

“解放军战士们，没有等到船靠好岸，就像老虎样的卧到岸上，一阵手榴弹，就像打雷一般，接着就听到喊投降的声音……”观众俯下身子，一字一句念起来，“渡江英雄”马毛姐的学习日记带观众重回解放战争渡江战役硝烟弥漫的峥嵘岁月。

南海东瑁洲岛的海沙和贝壳、江苏开山岛的礁石、西藏日喀则高原靶场的泥土……一捧沙、一块石、一抔土，看似不起眼的展品，无言中诉说着护卫国土的英雄故事。

“共和国勋章”、“七一勋章”、国家荣誉称号奖章、“友谊勋章”……展柜内陈列的一枚枚荣誉奖章，在灯光下熠熠生辉。不少观众难掩激动，拿出手机贴近拍照。

“十年来，功勋荣誉表彰制度逐步健全。受到表彰的英雄们为我们树立了标杆。”来自中国供销集团的李晨曦说。

参观中大家纷纷表示，主题成就展震撼人心、鼓舞人心，必将凝聚起踔厉奋发、砥砺前行的磅礴力量。

（新华社北京10月7日电 记者张研）

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