刘秀祥在课后辅导学生。

新华社记者 周宣妮摄

最近几年，每逢新生开学，贵州省望谟县实验高中党总支副书记、副校长刘秀祥都要给学生讲述自己背着母亲求学的故事，还会带他们去老家看自己小时候居住的老木屋。他用自己的亲身经历告诉学生，要“相信奋斗的力量”。

4岁那年，刘秀祥的父亲因病去世，母亲因为伤心过度，患上间歇性精神疾病，失去了生活自理能力。“为了照顾母亲，从初中到大学，我一直把母亲带在身边。”刘秀祥说。

2008年，刘秀祥考上了山东省的临沂师范学院（现临沂大学），他“千里背母上大学”的故事经媒体报道后广为人知。

“大学毕业后，我进入一家企业工作，一开始并不打算回来。”刘秀祥说。但有一天，他接到了自己资助的孩子打来的电话，说不想读书了，他反复劝解也没有效果。

他意识到，像这样初中就辍学的孩子，家乡应该还有不少。于是，2012年刘秀祥辞职回到家乡望谟任教，他想让更多孩子走出大山。

“因为我自己是通过读书走出大山，我回来是想告诉孩子、家长，读书是可以改变命运的。”刘秀祥说。

为了劝学，刘秀祥发起了“助学走乡村行动”，他常常骑着摩托车，将自己的故事录入小喇叭，走村串寨劝学。此后，刘秀祥跑遍望谟县的各个乡镇，骑坏了七八辆摩托车，1800余名学生因他重返校园。

从教十年来，刘秀祥除了做好日常教学等工作外，还到全国各地开展励志演讲。截至目前，刘秀祥已开展公益演讲2000多场次，用自己的事迹激励更多人追逐梦想。

为了更好地开展工作，2020年，刘秀祥工作室成立，工作室的工作内容包括励志演讲、教师培训、学生德育教育和贫困学生资助。

近日，记者来到望谟县实验高中时，刚好碰到刘秀祥工作室在组织学生发放最新一期的社会帮扶资金。目前，刘秀祥工作室累计牵线对接资助学生4000多人，资助资金超过1000万元。

近年来，许多像刘秀祥一样的教育工作者，成为山乡学子背后的坚强支撑。

“现在的学生，比我上学的时候要幸福得多。”刘秀祥说，特别是脱贫攻坚以来，党和国家出台了从义务教育到大学的系列教育保障措施，社会帮扶也越来越完善。

（据新华社贵阳10月7日电 记者施钱贵、周宣妮）

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