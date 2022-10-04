人才决定未来，教育成就梦想。构建良好教育生态、办好人民满意的教育、让孩子们健康全面发展，是全党全国全社会为之努力的目标。

位于四川省大凉山腹地的昭觉县，是全国最大的彝族聚居县。2018年春节前夕，习近平总书记乘车沿着坡急沟深的盘山公路，来到昭觉县看望贫困群众。在三河村村民吉好也求家，习近平总书记饶有兴趣地听10岁小女孩吉好有果唱《国旗国旗真美丽》，并带头鼓掌。

2020年4月，吉好有果在爸爸吉好也求的陪伴下，来到西昌市天立国际学校报到。从大山到城市，越来越多贫困地区的孩子们开始新的求学生活。

2021年9月，习近平总书记来到绥德实验中学，先后走进教室、操场，观看同学们书法练习和体育锻炼，同大家亲切交流。习近平总书记指出，我们办教育，就是要提高人民综合素质，促进人的全面发展，提升社会文明程度，坚定文化自信，增强全民族创造活力。

课余时间，绥德实验中学学生马子涵在做作业的同时，还会坚持读历史书、练毛笔字，不断为自己的梦想播洒汗水。

2015年6月，习近平总书记走进贵州省机械工业学校（现为贵州装备制造职业学院）实训基地，李明扬和同学们正在进行车加工、数控机床、机器人示教、激光打印等课程的实训。习近平总书记走到他们中间，观摩他们操作，询问他们学习感受。

曾有一度，李明扬觉得，上职业学校是中考成绩不理想前提下的被动选择。来到职业学校后，李明扬从早到晚“泡”在实训室里钻研技术，即使手被金属划出一道道伤痕，也充满干劲。如今，他成为了贵州装备制造职业学院的一名教师。

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国着力促进教育公平，提升教育质量，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，教育的中国特色更加鲜明，教育面貌正在发生格局性变化。

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