人民网北京9月30日电 （记者孙竞）9月29日，中国高等教育学会学术发展咨询委员会成立大会在北京召开。中国高等教育学会会长、教育部原副部长杜玉波出席大会并讲话。

中国高等教育学会副会长，教育部原副部长林蕙青宣读了《中国高等教育学会关于成立学术发展咨询委员会的决定》。刘伟担任学术发展咨询委员会主任，陈骏、张炜、刘炯天、包信和、金东寒、郭东明、高松、李言荣、刘益春、谢维和、袁振国、吴岩、马陆亭为副主任，马陆亭任秘书长，丁晓昌、马树超、王小梅、王定华、王黎光、石中英、卢晓中、叶齐炼、史静寰、朱旭东、刘锦、刘国瑞、刘念才、刘海峰、牟延林、苏德毕力格、李立国、杨颉、别敦荣、张力、张男星、张应强、陈廷柱、陈肖纯、罗伟其、周光礼、周海涛、赵继、胡建华、洪成文、宣勇、秦惠民、徐小洲、徐青森、高洪、高宝立、郭广生、黄红武、眭依凡、阎凤桥、阎光才、董云川、程艺、雷庆、翟博等45人为委员。

在学术发展咨询委员会59位委员中，知名专家学者35人，占59.3%，其中长江学者11人；大学书记校长15人，占25.4%，其中院士8人；中央和省（市）教育行政管理部门8人，占13.6%；国际组织代表1人。

杜玉波向现场参会的学术发展咨询委员会委员颁发聘书，并以在线方式向线上参会的委员展示和颁发聘书。杜玉波在讲话中指出，成立学术发展咨询委员会是新一届理事会学习贯彻中央领导同志对学会工作的指示精神，认真落实教育部党组、民政部、中国科协对学会工作新要求的重要举措，是持续提升学会学术引领力的内在要求，是建设中国特色、世界一流学会的迫切需要。他强调，咨询委员会要积极发挥科学研究、战略谋划和建言献策的职责职能，引领教育理论研究新方向，服务高等教育现代化建设新实践。要坚持“四新四真四统一”研究原则，开展理论研究，提出高质量咨询建议，拿出高水平成果，形成一流的学科引领力。要加强自身建设，坚持终身学习，提高工作本领；注重协同合作，推动工作创新；认真总结经验，创新工作机制。

中国高等教育学会副会长、中国人民大学原校长刘伟在讲话中指出，学术发展咨询委员会要从理论引领、战略谋划、建言献策三方面准确把握职责定位。要发挥知名专家学者、大学书记校长、中央和省（市）教育行政部门领导组成的“专家、行家、管家”三支队伍优势，加强理论研究，以理论创新助力一流学会建设，以理论创新引领我国高等教育事业发展。要围绕国家战略需要、社会重大关切和教育热点难点问题，提出重大战略研究选题，积极主动对学会的战略课题研究进行指导。要围绕教育部中心工作，对我国高等教育改革发展提出咨询意见。各位委员要提高政治站位，积极传承创新，发扬优良作风，聚焦国家战略需求，研判世界前沿，为高等教育强国建设作出新贡献。

在专题研讨环节，教育部高等教育司司长吴岩、清华大学原副校长谢维和、西北工业大学党委书记张炜、中国教育科学研究院副院长马陆亭、北京大学教育学院院长阎凤桥、厦门大学教育研究院院长别敦荣、浙江传媒学院院长徐小洲等7名委员先后围绕“我国高等教育在可持续发展中的战略地位与作用”“十八大以来我国高等教育在促进可持续发展方面的经验与启示”“未来我国高等教育如何推进可持续发展”等议题进行了专题发言。

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