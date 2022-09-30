原标题：“光明影院”公益点播专区上线全国有线电视

2022年9月29日，“光明影院”公益点播专区全国有线电视上线启动仪式在北京举行。国家广电总局党组成员、副局长杨小伟，全国人大常委会委员、中国残联副主席吕世明，教育部基础教育司副司长朱东斌，中国广电集团党委书记、董事长宋起柱，中国传媒大学校长、党委副书记张树庭出席活动，并共同启动中国广电“光明影院”公益点播专区。

“光明影院”公益点播专区在全国有线电视上线

这是中国传媒大学在教育部、国家广电总局、中国残联大力支持下，联合中国广电贯彻落实习近平总书记关于“不断满足人民群众对美好生活的需要，必须保护好残疾人权益”重要指示精神的具体举措，也是《马拉喀什条约》在我国正式生效后，丰富视障人士精神文化生活、保障他们平等权利的显著成果，开创了我国无障碍信息传播事业的新局面。

启动仪式上，国家广电总局党组成员、副局长杨小伟，全国人大常委会委员、中国残联副主席吕世明，中国传媒大学校长、党委副书记张树庭分别致辞。中国广电集团党委书记、董事长宋起柱主持仪式。

杨小伟指出，利用深入千家万户、触达千行百业的有线电视平台，与时俱进地做好残疾人工作，更好满足残疾人多样化的文化需求，促进残疾人全面发展，是广电网络应尽的义务和责任。

国家广电总局党组成员、副局长杨小伟致辞

吕世明表示，“光明影院”公益点播专区是中国残联与中国广电、中国传媒大学实现跨域合作的一次有益尝试，中国残联愿与双方继续加强合作，推动残疾人事业高质量发展。

全国人大常委会委员、中国残联副主席吕世明致辞

张树庭表示，“光明影院”公益点播专区在全国上线，不仅建设了一条“文化盲道”，也是一项落实“立德树人”根本任务的“教育实践”，是对可持续公益项目生态富有成效的探索，更是中国人权事业的一张靓丽名片，推动了中国社会的信息平权、文化平权、参与平权。

中国传媒大学校长、党委副书记张树庭致辞

“光明影院”项目是以制作、推广无障碍电影、为视障人群传播文化精品为宗旨的公益项目，2017年由中国传媒大学、北京歌华有线、东方嘉影联合发起。截至目前，项目团队已经制作了500余部无障碍电影，建立起了覆盖全国的推广模式，将作品送达盲校、图书馆、电影院、社区、家庭，助力视障群体实现同步共享文化权益。

本次活动由中国广电、中国传媒大学主办，北京歌华有线承办。教育部、国家广电总局、中国残联、中国盲人协会等相关负责同志参加启动仪式。

(责编：李依环、熊旭)