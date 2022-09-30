5年前，作为一名思想政治教育专业的师范生，我在支教过程中发现，一些中小学红色文化教育内容单调、形式单一，孩子们兴趣不高、认知有限。怎么才能让孩子们爱上红色文化呢？在学校老师指导下，我们建立了一支以青春激情、专业所长推进红色文化传播的大学生团队。

5年来，团队成员走遍了全省84个县级行政区，携手红色资源所在地有关部门共同编制旅游、研学、文创等方案。年轻人擅长的AR、VR、vlog、弹幕等新技术新手段派上了大用场。在一双双巧手下，一批鲜活灵动、可知可感的红色文化产品动了起来、火了起来。

福建是革命老区，党史事件多、红色资源多、革命先辈多。可我们发现，很多中小学生对革命历史的了解还比较碎片化，对省里的革命旧址也没有完整的认识。于是，我们编辑出版了《跟着红旗走八闽》一书。在专家指导下，团队成员从全省2500多处红色文化遗址中遴选出具有代表性的100余处，以手绘图与文字记叙相结合的方式，为这些散落在八闽大地的红色地标拂去历史的尘埃。书中还规划了红色旅游线路，推出以红色文化为主题的研学旅行、体验精品旅游线路，推出后，竟然小小地“火”了一把。

无论是在田间地头、红色乡村挖掘资源，还是在电脑前整合资源、制作产品，我们一次次被革命先辈矢志不渝的精神所震撼。带着感动之情，我们把红色血脉灌注到每个文字、每幅图画中，让孩子们了解党和国家走过的艰辛历程，找到“为什么历史和人民选择了中国共产党”的响亮答案……

特别让人期待的是，在省委党建办2022年重点培育项目资助下，我们团队主编的《跟着红旗走乡村——福州》《跟着红旗走乡村——泉州》《八闽乡愁与乡村振兴》即将与读者见面。

赓续红色血脉，我们永远在路上。

讲述人：“红传航道”项目创始人、福建师范大学马克思主义学院博士生 孙巧真

（项目团队：记者 张胜、苏雁、高建进、龙军、禹爱华、任爽、张哲浩、王斯敏 通讯员 芦猛）

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