去年，一幅长达百米的红色主题撕纸长卷亮相校园，吸引不少师生驻足观看：从南湖红船到南昌起义，从新中国成立到全面建成小康社会……百年党史上一个个重要历史事件，浓缩在长卷上一幅幅栩栩如生的撕纸作品中。这是我为了“讲好党史故事”精心创作的，表达了心中对那段红色历史的无上敬意。

我出生在撕纸世家——徐州“翟家大院”，4岁起就跟着家里长辈学习手艺，18岁那年通过家族考试，被认定为家族撕纸艺术第十八代传承人。

一直以来，我们家族撕纸的题材都是传统图样。2017年，我赴延安参加了一次实践活动，被那段红色历史深深打动了。“为什么不用撕纸来展示党史，在传统撕纸作品中加一抹鲜亮的红呢？”一股创作灵感浮上心头，我很快下定了决心。此后三年多时间，我自费到全国80多个红色基地采风，一边深入了解党的光辉历程、重温先辈创业史，一边将所见所感融入撕纸创作中。

2019年，在“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项活动中，我举办了井冈山主题撕纸艺术作品展。没想到，传统非遗与红色故事碰撞出绚丽的火花，很多人手捧撕纸作品仔细端详、轻声感叹，似乎重回那段峥嵘岁月。

在庆祝新中国成立70周年“青年红色筑梦之旅”暨纪念五四运动100周年撕纸艺术作品巡展中，我的92幅红色文化主题撕纸作品，同样受到了观众的喜爱。撕纸作品采用红色与留白两种色彩，对比强烈的构图让一个个历史瞬间力量迸发，党带领中华儿女团结向前的奋斗姿态跃然纸上。

来到南通大学艺术学院任教后，我成立了撕纸社团、撕纸工作坊、非遗撕纸研究所；我的“撕纸艺术”课程被纳入学校公共艺术选修课，面向全校各专业、留学生普及推广；在作品展览现场，我增设了互动环节，现场教撕纸，让红色故事可触可感。

最近，我越发感到指尖的忙碌。不久前，我指导100名学生创作了100幅以党史故事为主题的撕纸作品，希望用这样的方式传递理想信念之光，让它照耀更多青年的前行之路。

讲述人：南通大学艺术学院青年教师、非遗撕纸艺术研究所所长 翟天麟

（项目团队：记者 张胜、苏雁、高建进、龙军、禹爱华、任爽、张哲浩、王斯敏 通讯员 芦猛）

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