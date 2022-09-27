许忠明

原标题：将红色文化融入高校思政教育

红色文化是中华民族共有的精神财富，如何将其有效融入思政教育，引导广大青年争做堪当民族复兴重任的时代新人，是新时代高校思想政治教育的重要理论和实践命题。齐鲁工业大学马克思主义学院主动担起传承红色基因的时代使命，以多样的形式、生动的讲述、活泼的语言，在课堂教学、学术研究、艺术教育、社会实践等环节挖掘和利用红色育人资源开展思想政治教育，让红色文化在学生心中绽放出夺目光华，让思想政治教育更具温度、广度、深度，以引导学生在获取知识、掌握技能、思想“拔节孕穗”的关键时期，将爱国情、强国志、报国行融入实现中华民族伟大复兴的中国梦之中，成为爱党、爱国、爱社会的时代新人。

注重教学模式创新

拓展思政教育“广度”

学院深挖各种思政教育资源，构建理论性强、方法灵活的教学模式，让思政教育形式更加鲜活，学生感受更加立体、感悟更加深刻。

学院将爱国爱党教育浸入“红色剧本故事”新模式，帮助学生了解并讲好红色故事，使红色基因渗进血液、浸入心扉。通过“情景导入、知识讲解、课堂讨论、价值引领”等环节，营造沉浸式课堂教学氛围，创造动态性与自主性的理论教学课堂，厚植学生的爱国情怀、坚定理想信念。创新实践方式，即引导学生挖掘当地思政资源，结合当代青年学习、娱乐方式，让其分组创作“红色剧本故事”，沉浸式追溯革命先辈的光辉足迹，体验艰辛困苦的革命岁月。

学院拓展实践教学，扎实推进红色文化教育走深走实。开展“青春追寻红色路 不忘初心跟党走”寻访济南红色印迹活动、“泉城之光——王尽美与中国共产党创建史”展馆参观活动，让学生重温党领导人民进行艰苦卓绝的斗争历程，感悟党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就，自觉传承红色基因，从历史中汲取精神力量。成立青年志愿者理论宣讲团，开展面向山区儿童的红色文化公益宣讲，通过齐鲁晚报·齐鲁壹点“壹点公益课”栏目传递给山区儿童，让山区儿童在以英雄人物、革命事迹、红色精神等为主题的线上红色文化微课中，了解勇往直前、舍生取义的董存瑞烈士的英雄事迹，爱党爱军、无私奉献的沂蒙火线桥的感人故事，穿越时空、历久弥坚的革命精神，让学生自觉担负起红色文化学习者、传播者、实践者的角色。

强化红色艺术教育

提升思政教育“温度”

学院把红色艺术教育作为红色文化教育与思政教育的重要内容，积极开展形式多样的红色艺术教育活动。举办廉政文化征文展，让学院师生或联系思政课教学，探讨廉政文化教育在育人中的作用；或以讲故事的方式，娓娓道来，讴歌共产党员严以律己、清正廉洁的政治品格；或从红色文化入手，回溯近代历史上的革命人士，对俭德倍加推崇，对奢靡深怀警惕，以加强学院师生对廉政文化的理性思考与感性认知，激励师生继承和发扬红色文化以及党的优良传统。开展《长津湖》《横空出世》等观影活动，带领学生重温波澜壮阔的抗美援朝历史，感悟抗美援朝精神的实质与内核，继而激励学生对标先辈英雄，弘扬伟大抗美援朝精神。开办红色经典读书会，营造爱读书、善读书的浓厚氛围的同时，坚定青年学生的理想信念，助力红色文化的传承。开展以“牢记初心使命 传承红色基因 讲好山东故事 凝聚奋进力量”为主题，以“人无精神则不立，国无精神则不强”的精神篇、“一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂”的战役篇、“崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出”的人物篇为内容的山东红色文化展，彰显山东红色文化，引导学生发扬和传承党的红色基因，赓续中国共产党人的精神血脉。借助《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》的实践教学环节在齐鲁工业大学工程训练中心文化体验平台开展的机会，组织以“‘饰’传千秋伟业，献礼建党百年”为主题的陶瓷创作活动，让陶瓷窑变花釉创作活动融生动活泼的文化创作于学生的思政教育之中，进一步增强学生们热爱党、忠于党、听党话、跟党走的决心,提升思政教育的感染力、针对性和有效性。

加强红色文化研究与学习

扩展思政教育“深度”

学院整合校内外力量深化红色文化研究与红色文化学习，并注重把科研优势转化为育人优势，让红色文化研究成果进课堂、进教材、进学生课外活动。举办国家社科基金思政专项申报研讨会，指导教师申请红色文化研究等专项课题，鼓励、引导学生参与教师主持的红色文化课题研究、课程思政课题研究，提高师生科学精神和科学素养，加强师生对红色文化、思政教育的认识，为思政教育路径的拓展提供新思路。举行“学习建党精神 传承红色基因”报告会，指引师生进一步认识“坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民”的党建精神，激励师生用心研读经典著作、感受真理强大力量，积极学习红色文化课程、传承优秀文化基因。开展“学习百年党史，感悟群众路线”等专题学习，让学生从青年一代传承红色基因、坚定理想信念、肩负起历史使命等角度分享自己学习党史、读红色故事、看红色影视的心得，继而让其在红色文化学习与弘扬中激发信仰、获得启发、汲取力量。组织开展“缅怀先烈志共铸中华魂”“传承红色基因，感悟奋进力量”等主题教育活动，以革命先烈不畏艰难、勇于献身的革命精神鼓舞学生斗志，以前仆后继、不怕牺牲的进取精神坚定学生信心。

（作者：许忠明）

(责编：李依环、熊旭)