原标题：党建领航 立德铸魂 打造“三全育人”新格局

广东惠州学院数学与统计学院召开“三全育人”综合改革建设研讨推进会，梳理总结了近年来学院在学校“1+2+10”“三全育人”一体化工作体系下取得的丰硕成果。学院以学校获评“广东省高校三全育人体制机制建设试点单位”和“广东省课程思政示范高校”为契机，全面系统开展“三全育人”综合改革建设，构建“党建+业务”及基层党组织合作共建运行机制，深入推进学校课程思政实施方案和“五个一”行动计划。

学院党建与业务工作取得显著成效，依托学校顶层设计，立足学院特点，建立“三全育人”一体化工作体系和党建与业务双融双促工作机制，在“党建+”师德师风建设、学科专业建设和人才培养方面沉着发力。

党建+师德师风，多措并举着力打造“四有”教师队伍

为落实立德树人根本任务，打造“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师队伍，学院高度重视师德师风建设、教师育人意识和育人能力提高，充分发挥模范教师引领示范作用，树立典型代表促推青年教师成长，选树课程思政优秀教师、课程思政示范课程和课例，定期开展经验分享与示范课堂，促使全院教师特别是青年教师更好地实施课程思政，提升课程育人成效。

本着利于开展工作，利于党员培养、教育和管理的原则，学院将支部建在系部、教研室和专业上。2020年，学院教工第一党支部被评为广东省第三批新时代高校党建“双创”工作党建工作样板支部培育创建单位；2019年，学生党支部被评为校级首批党建工作样板支部；2022年，学院党总支被评为校级党建工作标杆学院。

学院办学历史悠久，教育底蕴深厚，常态化举办师德师风主题教育活动，实施青年教师教学科研“双能力”提升计划，建成了一支师德高尚、教育情怀深厚的教师队伍，拥有全国优秀教师1人、南粤优秀教师2人、广东省优秀青年教师培养对象1人、广东省“千百十”人才培养工程校级培养对象2人、校级师德模范2人、校级教学名师2人、校级教学示范教师6人。

党建+学科专业，双轮驱动有效促进学院内涵发展

数学与统计学院推动教工党支部党建与学科专业建设有机融合，促使党建工作落地做实，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，提升党员教师的整体素质，促使全院教师成为课程育人的重要参与者和实施者，更好地服务学院发展和学生成长。

学院以基层教学组织为依托，推进老中青结合，发扬传帮带的作用，培养可持续发展的教学队伍。充分发挥党员教师的先锋模范作用，抓实师德师风建设；以课程建设为中心，定期开展主题教研活动和集体备课，集中解决教学问题；鼓励教师积极申报和开展项目研究，以项目为抓手推进课程思政建设。

近年来，学院教师主持国家基金项目18项；主持或参与获得广东省高等教育教学成果奖5项及基础教育教学成果奖3项，有力支撑学校硕士点建设；主持省级教学质量工程项目近30项；获评省级课程思政示范团队1个、省级课程思政示范课程2门、省级一流课程3门、省级本科高校课程思政改革优秀案例1个、省级本科课程思政案例二等奖6个，省本科高校在线教学优秀案例一、二等奖3个。2020年7月，数学与应用数学专业通过教育部普通高等学校师范类专业认证，是广东省首批通过师范类专业二级认证的11个专业之一，也是惠州学院率先通过师范类专业二级认证的专业。

党建+人才培养，创新模式全面提升人才培养质量

学院数学与应用数学专业以惠州学院与惠州市教育局共建教师教育创新实验区为契机，夯实了校地数学教师教育联盟协同育人平台；应用统计学及数据科学与大数据技术专业以学校建设仲恺信息学院等产业学院为契机，建立了校政行企协同育人平台，加强各专业人才实践教学环节培养；着手打造卓越数学教师培养特色班与卓越数据科学人才培养特色班，提升学生创新和实践能力，培养未来行业精英。

学院与地方教育局、中小学校建立U-G-S（即大学—政府—中小学校）三方协同机制，构筑校地数学教师教育共同体，定期开展协同育人、协同研究、协同培训、协建队伍、协育成果等方面的研讨交流，提升基础教育数学教师队伍的教学科研水平，反哺数学师范生的培养。积极承接横向课题，发挥高校研究优势服务地方发展。

近年来，学生平均每年获得学科竞赛省级以上奖项300余项，其中“田家炳杯”第六届全国师范院校师范生教学技能竞赛二等奖1项，美国大学生数学建模竞赛一等奖10余项，全国大学生数学建模竞赛全国一等奖6项、二等奖20余项，全国大学生数学竞赛一等奖20余项，广东省本科高校师范生教学技能大赛一二三等奖30余项，获批国家级大学生创新创业训练项目20余项。

学院党总支深挖“党建+”内涵，拓宽高校基层党组织建设思路和工作创新路径，推动党建向教学一线延伸、向学科专业延伸，发挥党建引领功能；充分挖掘学科专业建设中心工作与重点任务的党建元素，激活全体师生的党员意识、先进意识、模范意识。学院通过一系列的“党建+”模式探索，推进了党建与业务同向发力、有机结合、深度融合，促进党建与业务同频共振，助推党建与业务工作的“双融双促”。

(责编：李依环、孙竞)