苗彦彦在自家枣园里查看大枣品质。受访者供图

初秋，塔克拉玛干沙漠腹地，新疆生产建设兵团第十四师224团4连，万亩枣园硕果累累，颗颗青枣在枝头欢笑。

苗彦彦的家就住在这里。

中午一点，正在枣园里忙碌的苗书新，拨通女儿的视频电话：“瞧，今年的枣子个大皮薄，货源不愁了。”他扒开枝丫，露出枝叶掩映的簇簇鲜枣。

“这两天单子没断线，枣子、沙棘都卖得火呢。”电话那头，远在重庆治疗的苗彦彦出现在记者眼前。

2005年，12岁的苗彦彦出现了吐字不清、难以下咽甚至呼吸困难的症状，父亲带着她四处求医。16岁那年，她被确诊为重症肌无力。

这是一种神经免疫性疾病，属于罕见病，没有特效药，也无法通过手术根治，一场感冒可能就会夺走病人的生命。

病情越来越重，苗彦彦被迫离开心爱的学校。“病痛压得孩子透不过气，她曾经重度昏迷、咳血，多次经历突发肺部感染与呼吸衰竭，医院先后下了四次病危通知书。”苗书新说，这些年，他带着孩子多方奔走，寻医问药，家中积蓄所剩无几。

2019年5月，苗彦彦再次病发，陷入重度昏迷。每天近万元的治疗费用，让生活更加捉襟见肘。艰难时刻，有人建议在网上筹款。“为了孩子，得试试。”苗书新听从了建议，决定发起筹款。短短5天时间，就收到了3565人的126482元捐款。

这笔温暖的爱心款再一次把苗彦彦从鬼门关拽了回来：在ICU经过5次血浆置换，苗彦彦获得重生。

从昏迷中苏醒，得知筹款一事，病床上的苗彦彦只说了一句话：“这钱我一定要还。”

对于一个身患重症肌无力、大病初愈，甚至无法清晰说话的青年来说，归还这笔钱谈何容易！怎么办？苗彦彦选择从病床上爬起来，去创业，通过网络销售农产品。

出院仅4天，回到家中的苗彦彦，忘却了身体的虚弱，拧足发条，开启了新的创业生活。和田大枣、苹果、哈密瓜、香梨、沙棘、驼奶、棉被……她都积极通过微信朋友圈、淘宝店进行销售。即便是躺在病床上，她也在不停地忙着更新广告、编辑素材、处理订单，每天朋友圈都能发上十几条。

“一箱水果，卖给代理能赚三块钱，卖给客户能赚十到二十元。”苗彦彦坚信，这样三块、十块、二十块，一点点地攒，总能接近目标。为了更快还钱，她还只身一人到乌鲁木齐市打工，把省下的每一分钱存起来。

2021年8月9日，是苗彦彦此生永远铭记的一天。那一天，她将126482元打进当初发起募捐的平台公司账户，退还给帮助过他的3565位好心人。

那一天，她在朋友圈写下这句话：“退回善款是我直面人生的勇气，留下善意是我坚强生活的底气。捐款可以退还，但善意和爱心却永远都还不清。”

退款一事很快见诸媒体，“重病女孩2年攒12万元退还捐助人”的话题冲上热搜。网友们纷纷为这个自强不息的女孩点赞，有人称她是“了不起的新疆姑娘”，称她“有志气、懂感恩”，更多的人祝福她“未来越来越好”“好人一生平安”。

善款退还了，内心轻松了。但对生活的热爱和对生命的执着，始终在苗彦彦的内心翻滚升腾。

“我要闯出一条路，成为病友的光和希望，把大家给我的爱传递出去。”苗彦彦告诉记者，媒体报道曾让她火热“出圈”，但自己不能利用同情心来做商业，因为“创业还是要靠产品和服务来说话”。

如今，这个自称为“臭美的冷酷女孩”，每天会化精致的妆容，穿漂亮的衣服，拍美美的视频。她一边在各地奔波看病，一边兼顾着网络创业。她还注册了“瑾约”“英雄树”两个商标，让团场的骏枣和沙棘进入更多寻常百姓家。

苗彦彦对记者说，她最喜欢“瑾”，这是一种温润的美玉。为此，她把自己的微信名改成“瑾容”，提醒自己要做有品德有胸怀的人。

除了对病情好转的期许，苗彦彦内心饱含对生活的憧憬。“只要你的心遍布阳光，只要你肯用双手耕耘，日子自会向阳花开。”说起未来，苗彦彦笑靥如花。

（记者 李慧 尚杰）

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