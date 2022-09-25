薛二勇

“希望你们继续秉持‘学为人师、行为世范’的校训，珍惜时光，刻苦学习，砥砺品格，增长传道授业解惑本领，毕业后到祖国和人民最需要的地方去，努力成为党和人民满意的‘四有’好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。”习近平总书记给北京师范大学“优师计划”师范生的回信，让广大师范生深受鼓舞。

教师是立教之本、兴教之源。推动教育高质量发展，需要高质量的教师教育体系，培养出一批批优秀的师范人才，并鼓励他们努力成长为“四有”好老师，肩负起培养担当民族复兴大任的时代新人之重任。

当前，我国正从教育大国阔步迈向教育强国，对于广大师范生来说，这既提出了更高的要求，也提供了新的发展机遇。在成长成才的过程中，广大师范生要坚定教育情怀，坚守教育责任，对国家的各项相关政策有更加正确的认识能力、科学的分析能力、高效的执行能力，要善于将各项育人要求落实到课堂教学、课外活动等育人实践中。

同时，广大师范生要具备更为扎实的专业素养和实践能力，既要在学科知识、学术素养上夯实基础，也要在教育教学的手段和方法上提升能力，这才能够在未来的育人实践中，将所学的理论知识通过科学的教育教学更好转化为学生的核心素养和关键能力。

此外，广大师范生还要有意识地提升交叉学科的知识与素养，懂得并善于运用多学科视角，引导学生全面认识并解决问题。面对信息化技术手段的纵深推进，广大师范生还应善于运用现代数字技术，更好实现线下教育与线上教育相融合、课堂教学与校外资源运用相结合，提高教育教学的效率和效果，更好助力学生的多样化、个性化发展。

今日之师范生将成长为未来的人民教师，期待广大师范生听党话跟党走，到祖国和人民最需要的地方锤炼本领、增长才干，不忘立德树人初心，牢记教书育人使命，向着“四有”好老师的目标不断前行。

（作者为北京师范大学中国教育政策研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2022年09月25日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)