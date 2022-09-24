未成年人是祖国的花朵和未来，未成年人的健康成长与家庭幸福、社会稳定息息相关。在偏远的乡村学校、在广袤的赣鄱山乡，到处都活跃着“检察蓝”护佑“花朵”的身影。

江西省人民检察院把未成年人检察工作作为“一把手”工程，三级检察院检察长发挥示范带头作用，担任法治副校长，开展法治宣讲。2021年以来，全省共有2190名检察人员担任3129所学校的法治副校长，其中1389名检察人员担任1965所乡村学校的法治副校长，共走进4500余所学校为师生及家长进行普法宣传，将法治种子播撒进孩子们的心田。

为落实好最高人民检察院“一号检察建议”，省人民检察院与教育行政部门密切配合、同向发力，建立信息共享、案件定期通报、联合检查等多项机制，出台完善校园安全管理、加强校园周边整治、强化安全教育等具体措施，将“一号检察建议”落实情况纳入全省学校安全稳定工作考评。联合教育部门走访检查学校、幼儿园、校外培训机构3000余所，推动整改学生安全教育不到位、校园安全机制不健全、学生宿舍管理不规范等问题200余个，助力平安校园、法治校园建设。

在一个基层检察院，担任法治副校长的检察官上完课，有一名学生走上讲台说：“检察官姐姐，我要举报！”

经调查核实，2021年11月，该检察院对校园“大灰狼”方某以猥亵儿童罪、强制猥亵罪提起公诉，并提出从业禁止的建议。最终，方某被判处有期徒刑十一年六个月，并被禁止从事与教育相关的职业。

“大灰狼”必须被挡在校门之外！省人民检察院联合相关单位对全省中小学校及校外培训从业人员开展入职查询。查询对象不仅包括全省中、小学校（含幼儿园、已办证校外培训机构等）的教职员工，也覆盖校内全体从业人员，包括临聘人员、医务人员、保安、门卫、保洁员、工勤人员等。通过采取“集中查+定期查+实时查”方式，共查询106万余人次，督促撤销教师资格、解聘或不予录用118人。

抚州乐安地处江西中部腹地，全县39万人，却有近13万外出务工人口，存在不少留守儿童。很多留守儿童法治意识、自我保护意识不是很强，成为易犯罪和被侵害的群体。乐安县人民检察院通过打造“刘莹姐姐工作室”，构建未成年人“家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护”“六位一体”的未成年人保护网，越来越多的社会力量参与到这场保护中来。

这是全省检察干警致力未成年人司法保护的缩影。孩子们纷纷给干警来信。从稚嫩的笔迹中，我看到孩子们对检察工作的信任，这种信任也是我们继续坚定走下去的理由。无论遇到多大的困难、面临怎样的考验，我们都会用爱去温暖世界，把“检察为民”融入血液、化成行动，让更多的孩子感受到检察温度。

（作者：黎莉，系江西省人民检察院第九检察部主任）

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