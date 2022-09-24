他创作的童话《“没头脑”和“不高兴”》深受几代读者喜爱；他翻译了《夏洛的网》《安徒生童话》等世界儿童文学经典；在他的译笔下，中国小朋友结识了瑞典的小飞人卡尔松和长袜子皮皮，意大利的匹诺曹和洋葱头，英国的沙仙、女巫和彼得·潘……他说：“与儿童文学结缘是我一生的幸运。”

9月22日晨，著名出版家、翻译家、儿童文学作家任溶溶在沪辞世，享年100岁。

“我叫任溶溶，其实我不叫任溶溶。我家倒真有个任溶溶，那是我女儿。”任溶溶在一篇文章的开头，道出自己名字的秘密——这是他跟女儿“借”来的。从事儿童文学创作之初，经常需要用到笔名，那时恰逢女儿出生，喜不自禁的任溶溶索性将女儿的名字拿来用，从此，任溶溶成为他和女儿共有的名字。

任溶溶本名任以奇，原名任根鎏，1923年5月19日出生于上海，祖籍广东鹤山，4岁时随家迁居广州，17岁时重回上海。1940年，赴苏北参加新四军，后因病返沪休养。1942年，他发表第一部翻译作品。1945年，他从上海大夏大学中国文学系毕业，次年发表第一篇儿童文学翻译作品《黏土做的炸肉片》，从此走上了儿童文学翻译之路。

“我从事儿童文学的创作是由于一个偶然的原因，我一直到大学毕业都没有决定要搞儿童文学……但是一干上，就太喜欢儿童文学了。我现在觉得我似乎是天生就应该做儿童文学的，因为我的性格适合做儿童文学工作。”任溶溶曾这样解释他与儿童文学的情缘。

任溶溶精通英、俄、意、日四种语言，80年来翻译了数百种世界文学经典。他的译作滋养了几代中国儿童的精神，为中国儿童文学的发展提供了国际视野和全球眼光。他曾两度获国际儿童读物联盟颁发的年度翻译奖，被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”。今年1月，上海译文出版社推出了《任溶溶译文集》，这是任溶溶译著最大规模的一次汇集和出版。今年5月，浙江少年儿童出版社也推出了《任溶溶文集》，全面展示了他在童话、小说、故事、诗歌、散文等不同体裁上的创作成就。

任溶溶曾说：“我翻译许多国家的儿童文学作品，只希望我国小朋友能读到世界优秀的儿童文学作品，只希望我国小朋友能和世界小朋友一道得到快乐，享受好的艺术作品。”

在他看来，没有一颗童心，没有对孩子们真诚的爱，是写不出优秀儿童文学作品的。要有“儿童本位”思想，使用尽量清浅、好读的语言，教训意味不能过重，应该“不能只写要儿童做什么，同时也要写儿童们要做什么，这才是全面的儿童文学”。

任溶溶最受孩子们欢迎的作品之一——《没头脑和不高兴》只花了半个小时创作。1956年1月，《少年文艺》编辑向任溶溶约稿。任溶溶来到南京西路的上海咖啡馆，要来一杯咖啡，铺开稿纸，奋笔疾书。他曾回忆：“角色都从生活中来，自己就是那个‘没头脑’，常常糊里糊涂的。不高兴嘛，我的孩子有点倔脾气，叫他做什么，他就会说：‘不高兴！不高兴！’有一次，在少年宫和小朋友在一起的时候，这个故事竟然突然自己就跑出来了。小朋友们特别喜欢，后来出版社也听说了，他们就让我写下来，我在咖啡馆里半个钟头不到就写出来了。”

有朋友问他，你怎么能写出那么多小文章？任溶溶回答：“我写文章只是聊天而已。”“只要活着就聊啊聊，写啊写，不会有无话可说、无文可写的时候。”

年近百岁的任溶溶依然笔耕不辍，出版了《如果我是国王》《怎么都快乐》等新作，鼓舞了儿童文学界的创作士气。最近几年，任溶溶终日与吸氧面罩为伴，但读者们仍能时不时从报刊读到他的小短文。

“他是一位始终能保持一颗童心的作家和翻译家，所以他能永远站在孩童的立场看世界，永远保持孩童般的好奇心和想象力。这些好奇心和想象力作用于文学创作和翻译时，便使他连同笔下的文字、形象一起，新鲜多彩而又有趣乐观。”上海市文艺评论家协会副主席兼秘书长胡晓军这样描述他眼中的“老小孩”。

作家、诗人赵丽宏说：“他对生活的爱、对文学的爱、对事业的爱，收获了回报。他种下了爱的‘因’，回报的就是他到100岁还能写作的‘果’。”

上海译文出版社童书中心负责人、《任溶溶译文集》责编赵平对任溶溶无比敬佩：“任老是如此谦和、勤奋、真性情的前辈。他对孩子发自内心的爱，他对文字、对美食、对生活的热爱，都如此纯粹。”

任溶溶曾说：“有人说，人生是绕了一个大圈，到了老年又变得和孩子一样。我可不赞成‘返老还童’这种说法，因为我跟小朋友从来没有离开过。我的工作是给小朋友写书，这个工作太有意思了，万一我返老还童，再活一次，我还是想做这个工作。”（记者 颜维琦 刘江伟）

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