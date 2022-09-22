近10年来，全国2895个县全部实现义务教育基本均衡，99.8%的中小学校办学条件达到“20条”底线要求，已形成城乡义务教育均衡和一体化发展新局面。近日，中宣部举行新闻发布会，介绍了党的十八大以来教育改革发展成效，令人振奋。

2021年全国教育事业统计结果显示，截至2021年底，全国共有义务教育阶段学校20.72万所，义务教育阶段在校生1.58亿人，九年义务教育巩固率达95.4%，我国义务教育已达到世界高收入国家平均水平。在历史性地实现“有学上”的基础之上，我国持续推进义务教育优质均衡发展，更好满足了人民群众“上好学”的美好期盼。

义务教育优质均衡，意味着每个孩子都能享有公平而有质量的教育，这不仅关系到建设教育强国，亦对实现民族复兴意义重大。习近平总书记在北京市八一学校考察时强调，“要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义”“均衡发展九年义务教育”“逐步缩小区域、城乡、校际差距”“让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望”。教育部相关负责人公开表示，未来一个时期，我国将继续把义务教育放在重中之重的位置，持续巩固义务教育保障和县域基本均衡成果，重点缩小区域、城乡、校际、群体教育差距，确保到2035年实现优质均衡的义务教育。

与“基本均衡”侧重基本办学条件“硬件”相比，“优质均衡”更强调“硬件”“软件”两手同时抓，两手都要硬。“优质均衡”在延续“基本均衡”的基本做法基础上，评估标准明显提升，也更加重视教育质量，尤其更加关注人民群众对教育的满意程度，要求社会认可度达到85%以上。建设并实现优质均衡的义务教育，是“办人民满意教育”的重要体现和必然要求。

当前，我国义务教育已经实现整体跨越式提升，但优质教育资源不均衡不充分的问题依旧凸显。如何进一步提升义务教育公平程度和办学质量，加快实现从基本均衡到优质均衡的转变，更好回应千家万户“上好学”的热切期望？这需要我们从实际出发，或可从以下几方面发力。

首先，以完善制度安排为基石，支撑义务教育优质均衡取得更显著的实质性进展。义务教育优质均衡是一项复杂的系统工程，教育资源在我国城乡、区域、校际、群体之间存在较大差异，各地区特别是中部和西部地区推进义务教育优质均衡工作，会面临错综复杂的局势。为此，要从制度上保证义务教育优质均衡的实现和优质均衡义务教育的发展。

其次，进一步明确与义务教育优质均衡目标相关的法规制度：如义务教育优质均衡的法律界定、国家和地方义务教育优质均衡发展规划，以及发展成效评价制度、实施保障制度等内容。从立德树人的根本要求出发，深化教育体制机制改革，完善配套制度体系，进一步厘清学区制、集团化办学等各项改革措施的功能定位、改革路径与发展导向等，为部分改革进入瓶颈期的地区提供指导。紧抓县域义务教育优质均衡创建工作契机，结合未来人口变化趋势，适时提高学校建设标准，适度扩大义务教育服务内容，不断提高义务教育服务供给水平。

再次，以更加积极的财政及其他关键领域政策为后盾，为义务教育优质均衡发展提供强有力保障。2017年，教育部印发《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》，提出了7项资源配置指标和15项政府保障程度指标。这或将引导中西部地区树立科学理念，加大教育投入，加强统筹管理，提高地方政府推进义务教育优质均衡发展所需的财政治理能力。此外，还需不断完善转移支付制度，同时推动教育经费使用结构重心从硬件设施建设向教育教学改革和教师队伍建设等转移，从专项分散投入向以学校为单位整体投入转移，推动区域义务教育学校办学质量整体提升。

最后，以教育数字化转型为动力，驱动义务教育优质资源共享水平再上新台阶。优质数字教育资源的开放共享，能够催生更加公平、更高质量、更有效率的教育生态。国家“十四五”规划、“十四五”数字经济发展规划明确提出，要加快数字化发展，推进学校资源数字化，扩大优质公共服务资源辐射覆盖范围。今年7月，国家智慧教育平台2.0正式开通上线，进一步丰富了优质教育供给。这一系列重大政策举措均为地方破解义务教育改革难题、促进教育公平、提高教育质量提供了方向指引，拓展了发展空间。充分把握数字化转型机遇，利用现代信息技术推动教育形态变革，必将为教育改革注入新动能，进而推动实现县域、校际优质资源共享，不断提高优质教育资源均衡水平，让更多孩子同时享有优质教育资源的愿景成为现实。

（作者：田守春，系教育部学校规划建设发展中心助理研究员）

(责编：何淼、孙竞)