本报电 （记者赵晓霞）9月16日，北京语言大学迎来建校60周年，中外师生员工、海内外校友和关心北语发展的各界人士相聚线下和“云端”，共叙情谊。

教育部副部长孙尧代表教育部通过视频致辞。他指出，作为中国第一所以“语言”命名的高等学校，北京语言大学拥有鲜明的办学特色。60年来，学校为国家培养了大批中外文化交流所需人才，为推动中华文化海外传播和世界文明交流互鉴做出了独特贡献。

北京语言大学校长刘利在校庆致辞中指出，北京语言大学的使命就是向世界讲述中国，以“对外汉语教学”扬起五洲汉风，以“汉语国际教育”推动教育对外开放，以“国际中文教育”阐释中国故事。刘利强调，面向未来，北京语言大学将巩固学科优势，强化办学特色；完善学科专业布局，整合学术资源；着力加强内涵建设，有序拓展学科外延，提升学校整体办学水平和全方位育人能力。

校庆期间，北京语言大学开展了一系列丰富多彩的庆祝活动，包括大学校长论坛暨全国外语院校协作组第36届年会，六秩芳华、言睦五洲——庆祝北京语言大学建校60周年文艺晚会、第18届国际中文教育学术研讨会、世界汉语教学学会成立35周年座谈会等。

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