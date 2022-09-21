青年大学生是大众创业、万众创新的生力军。党的十八大以来，受益于党和国家的好政策，广大青年学生奋力走在创新创业创造前列，他们积极投身“双创”热潮，以聪明才智和青春光热服务人民、助推发展、贡献国家。仅2014年以来，在新登记注册的市场主体中，大学生创业者就超过500万人。

2017年，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛期间，首次开展了“青年红色筑梦之旅”活动。当年8月，习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信，给了学子们巨大鼓舞、不竭动力。在习近平总书记的激励与指引下，青年学生源源不断地投身脱贫攻坚与乡村振兴事业，以真才实学服务人民，以创新创造助推发展，用所学所长改造山乡，为欣欣向荣的中国发光放热。

5年来，全国累计有483万名大学生走进革命老区、民族地区、贫困地区、城乡社区，累计有98万个创新创业项目精准对接农户255万余户、企业6.1万余家，签订合作协议7万余项，取得了良好的经济和社会效益。这份亮眼的成绩单背后，是“青年红色筑梦之旅”活动把专业教育和创新创业教育深度融合的成功实践，是把大学生创新创业实践与精准扶贫、乡村振兴紧密结合的有益尝试。广大青年在这堂党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课里，了解国情民情、增长智慧才干，既受到了思想洗礼，更取得了积极成效。更为重要的是，这样的实践有效促进高校智力资源，特别是大学生创新创业成果在基层落地转化，为美丽乡村建设作出了实实在在的贡献。

推动乡村全面振兴、加快农业农村现代化，迫切需要用好创新创业创造这把金钥匙，让更多农民挑上科技致富“金扁担”。新征程上，广大青年学子如何用红色青春筑梦创业人生，以绿色发展助力乡村振兴？关键就是要把创新创业创造的火种播撒在广袤乡间，发展富民产业，守护乡土文化，为经济社会发展催生新供给、释放新需求、激发新活力，在实现共同富裕的路上跑好手中这一棒。为此，需做到以下三点：

心怀“国之大者”，自觉把个人的创新创业行动与基层进步、区域发展、社会文明结合起来。科技创新的落脚点始终是满足百姓对美好生活的向往，广大青年创业者要把惠民、利民、富民作为创新创业活动的出发点，在火热实践中解决乡村振兴的痛点卡点堵点问题，把市场需求视为指南针，把资源禀赋当作定位器，根据市场供求变化和区域比较优势发展富民产业、开展创业活动，助推乡村发展进步。

坚持发奋学习，力争在科技创新、产业发展、技能突破等方面不断取得新进步，做好知与行、学与用之间的转化。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷。当代青年要像海绵吸水一样汲取知识，努力做到又博又专、愈博愈专，让创意创造的火花释放巨大能量，转化为助推经济社会发展的强大动能。

勇做创新先锋，成长为一流的创新创业人才，还需要各方托举、讲好“大思政课”。既要把握好大学生创新创业意愿培育、能力提升、条件支撑、创业孵化等关键环节，还要探索多种模式，围绕“人才链”构建“服务链”，为大学生的创意从样品到产品再到商品的转化提供有力支撑，更大限度激发每个人的潜能潜质，加速产业、技术、资本、人才聚集，让创新活力竞相奔涌、创业创造蔚然成风。

（作者：王莹，系浙江理工大学科技与艺术学院副院长、浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

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