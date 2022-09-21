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澳门文学馆揭幕

2022年09月21日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社澳门电  （记者刘刚、李寒芳）澳门文学馆9月17日举行开幕仪式，并于18日起全面对外开放。

　　澳门特区政府文化局局长梁惠敏在开幕仪式致辞时表示，特区政府筹设澳门文学馆，期望通过整理和典藏澳门文学史料、保存和展示澳门文学成果，建立一个具标志性的澳门文学交流平台，为打造“以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地”提供有力支撑。

　　澳门文学馆位于荷兰园大马路一处始建于1920年的欧式建筑群内，毗邻文化设施及市民活动集中的塔石广场。该馆与附近一带世界文化遗产建筑群进行联动，和区域内的文艺创意空间互相呼应，以增强市民及旅客的文旅体验，促进文化交流。

　　文学馆集典藏、展示、交流、研究等功能于一体，设有常设展厅、专题展厅、阅览室、多功能室及内外庭院等不同空间。

　　常设展厅展示澳门文学发展的脉络，其中“书影墙”是澳门文学过去、现在和朝向未来的整体象征。专题展厅现时正举行澳门文学馆丛书展，展现澳门文学的多元风貌和深厚内涵。阅览室则提供不同种类的文学著作、精选刊物及儿童读物予公众阅读，同时设有多媒体游戏装置等互动设施。

(责编：何淼、郝孟佳)

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