本报记者 窦 皓

“多亏了县里的人才培养项目，让我找到了一份好工作。”在浙江省温州市永嘉县超达阀门公司，新入职的员工潘崇繁正忙着操作机械加工设备。此前，由于没有一技之长，潘崇繁找工作四处碰壁。得益于永嘉县推出的“乡村人才振兴赋能制造业高质量发展”培养计划，接受培训后的潘崇繁找到了工作，生活也越来越有盼头。

去年以来，永嘉县创新实施乡村人才培养计划，通过“基金会出资、政府出政策、企业出技能”的方式，瞄准农村未就业青年、毕业大学生等群体，量身定制多工种课程，精准对接劳动力市场供需两端。永嘉县联动镇街和相关部门，通过到企业宣讲、走访调研等多种形式，梳理企业用人需求。今年以来，已吸引100余人报名，参训率达90%以上。

“在授课老师、企业师傅的悉心教导下，我系统性学习了阀门基础知识，掌握了阀门图纸识读、机床操作等技能。”如今的潘崇繁，每天仍然坚持学习，不断提升自己的技术水平。

此外，为帮助学员练就扎实的岗位技能，永嘉县还挖掘当地专业院校和本地龙头企业资源，组建人才授课“导师团”，推出实用教学模式，高效率培训学员。对考核优秀者优先推荐至头部企业就业，配置专员到企业跟踪反馈学员工作情况，全流程助力人才就业。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 10 版）

(责编：何淼、郝孟佳)