人民网北京9月20日电 首都大中小学宣传工作专题培训会（第一期）在中国地质大学（北京）国际会议中心举办。

据悉，本次培训由中共北京市委教育工委主办、北京教育新闻宣传学会承办，总共六期，将在今年陆续举办。在培训中，北京教育新闻宣传学会副理事长董城作了《以教育高质量发展服务新时代首都发展》为主题的专题报告，从深刻把握教育和宣传思想工作内在联系、精心书写新时代首都发展的教育答卷两个维度，阐述了做好教育宣传工作的核心要义。

北京市委教育工委宣教处处长寇红江作开班动员，他说：“首都大中小学要做好迎接学习宣传贯彻党的二十大的宣传工作，及时交流经验。北京教育新闻宣传学会要努力提升培训质量，将首都大中小学‘宣传工作圆桌谈’做成品牌项目，持续为北京教育系统新闻宣传工作提供理论支撑、方法指导。”

现场及线上50家会员单位近1800个学习点位同步接受培训。来自北京航空航天大学、中国农业大学、北京电子科技职业学院、大兴区教委、丰台区教委以及中小学校书记、校长代表，中央和市属媒体代表参加线下讨论。（孙竞、白津歌）

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