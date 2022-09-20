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“担当复兴大任 成就时代新人”

上海财经大学迎来5074名新生 校党委书记许涛主讲第一堂思政大课

2022年09月20日10:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月20日电 （记者李依环）日前，上海财经大学2022级新生开学典礼暨书记第一堂思政课正式举行。今年的开学典礼采取“主会场+分会场”“线上+线下”结合的形式进行，在上海财经大学迎来建校105周年之际，5074名新上财人开启人生征程的新篇章。

上海财经大学党委书记许涛为新生讲述第一堂思政课。校方供图

典礼上，上海财经大学2022级新生共同聆听书记第一堂思政课，由该校党委书记许涛主讲。据悉，课程主题为“担当复兴大任 成就时代新人”，分为“疫情防控的青春守护”“时代新人的精神塑造”“匡时青年的百年奋斗”三个篇章，以情景讲述、舞台剧、视频展现等形式，呈现新时代青年的历史使命与中华民族伟大复兴的光明前景。

“一代青年人有一代青年人的使命。”许涛谈到，当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。时代从未停止出题，中国青年也始终在时代潮头勇立搏击，他们从来不甘作时代的“过客”与“看客”，而是胸怀勇气、胆气、志气，做各个时代的先行者与实干者。

许涛寄语全体新生要“立大志、明大德、成大才、担大任”。一是立大志，把握人生方向。远大志向是人生航向的“指明灯”，要有崇高的理想信念，牢记使命，自信自励；二是明大德，擦亮青春底色。要锤炼高尚思想品格，崇德修身，启润青春；三是成大才，练就过硬本领。大志非才不就，大才非学不成，要有高强的本领才干，勤奋学习，全面发展；四是担大任，肩负历史使命。要有“天下兴亡、匹夫有责”的担当精神，讲求奉献，实干进取。

“在成为时代新人中放飞青春梦想。”许涛说：“青春因报国为民而更加瑰丽，青年因使命在肩而更显勇毅，要在祖国的万里长空放飞青春梦想。中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。对中国青年来说，要正确认识历史使命和时代责任，正确认识个人价值和国家需要，正确认识远大抱负和脚踏实地，以实现中华民族伟大复兴为己任，把青春奋斗融入党和人民事业。”

据悉，本次“开学第一课”还邀请了中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长毕宇芳，上海民族乐团团长罗小慈与青年演奏家王音睿、俞冰，与上海财大师生现场讲述和演绎青春故事，充分体现了改革创新主渠道教学、善用社会大课堂、搭建大资源平台、构建大师资体系的“大思政课”要求。

此外，本次听课群体还覆盖了上财附属杨浦区国安路小学、上财附属初级中学、上财附属中学以及上财附属北郊高级中学的师生代表。据介绍，这是该校贯彻落实“统筹推进大中小学思政课一体化建设”要求的重要举措。

(责编：何淼、孙竞)

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