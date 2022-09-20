当今，新一轮科学研究的范式革命已经到来，科学技术的发展进入新一轮“大航海时代”——谁先发现“新大陆”，谁就获得了未来一个时代的战略主动。各国都在努力竞争科技制高点，全力以赴构建或保持战略优势地位。其中，各国高校也不断深度融入国家战略布局，在服务国家发展中不断成长壮大。

我国高校具有人才济济、组织有序的优势，是堪当重任的国家科技创新战略力量。党的十八大以来，我国高校科技整体水平大幅提升，是我们抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的底气和信心所在。但我们也应看到，高校科研工作距离国家的要求和人民的期待还有一定的差距，突出表现在科研成果与社会经济发展需要、国家重大战略需求衔接得不够紧密，在解决国家和区域发展的大问题上没有显著的体现度。总而言之，高校科研工作的优势还需要进一步发挥出来。

因此，高校必须加快推进强化有组织科研，为实现高水平科技自立自强、加快建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。

有组织科研就是要瞄准国际科技前沿和国家发展重大需求，以“国之所需我之所愿”的精神，在实现重大原始创新突破上下功夫，在攻克“卡脖子”问题的基础理论和关键技术上下功夫，提升科研工作的战略意义。有组织科研要面向国家区域创新发展战略，发挥高校在区域人才资源、科技资源方面的聚集与带动作用。有组织的科研要着力提升行业产业发展核心竞争力，高校要主动与行业产业部门和龙头企业加强对接，推动产学研深度合作。有组织科研需要战略科学家，他们要有深厚科学素养，具有广阔的视野和较强的前瞻性判断力、跨学科理解能力，要长期奋战在科研第一线，具有大兵团作战所需组织领导能力。

加强有组织的科研，是北京大学第十四次党代会的关键词之一。近年来，以“云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”等为代表的重大原始创新成果和颠覆性技术在北大不断涌现，正是北大聚焦国家重大需求、加强有组织科研的工作成效。“云-端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术”瞄准制约大数据价值链上下游的“卡脖子”技术，致力于实现业务数据和功能与第三方系统的高效互操作。梅宏院士和黄罡教授长期在科研一线工作，一直非常重视加强与业界的联系，协同创新推动重大问题的解决。来自产、学、研等领域的科研人员组成融合式科研团队,前瞻性地提出了崭新的数据交互操作的技术路径，通过揭示信息系统内部基于云-端融合特性的计算反射机理，发明了通过系统客户端外部监测与控制实现业务数据和功能高效互操作的整套技术及平台，消除了系统源码、数据库表、后台权限、原开发团队等“白盒”依赖，互联网上各类“信息孤岛”的开放效率得到大幅提升。科研成果有效支持了政府数据开放共享、“互联网+”政务服务、政务信息系统整合共享、国家安全领域数据互通、国防领域系统集成等一系列国家重大任务，已经成为支撑我国大数据产业生态发展的一项共性关键技术，获得了2018年国家技术发明一等奖。

（作者：朱郑州，系北京大学软件与微电子学院副教授）

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