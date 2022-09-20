现阶段的中小学教育确实需要一种基于科学精神和科学方法的问题研判，即：体检。“区域教育质量健康体检报告”值得中小学教育工作者、家长、学生，以及社会相关部门给予应有的关注。

学校和家庭层面如何用好这份“体检报告”？这里以阅读问题和户外学习问题为例，谈点建议。

阅读习惯的养成

“区域教育质量健康体检报告”以真实数据为依据，说明阅读习惯的重要性：以小学为例，学生家中藏书越多，成绩越佳。当家中藏书量仅为20本以下时，学生学业成绩平均为514分，而家中藏书量达200本以上的学生，学业成绩平均为607分。数据表明，只要保持良好的阅读习惯，例如每天阅读半小时，就能够比完全没有读书习惯的学生有更好的学业表现。

学校和家庭应该采取什么样的措施，让学生真正养成阅读习惯，而不是仅仅停留在、满足于空洞的提倡、要求？应该研制并实施确实能推进家庭阅读的行动计划。比如，学校定期向家长推荐特定年龄段的学生阅读参考书目；学校定期组织面向家长和学生的家庭读书报告会，家庭读书经验分享会；班级定期统计、分析学生课外阅读书目、阅读收获等情况；班级定期开展展示、交流家庭藏书、家庭订阅杂志、家庭书房建设或家庭阅读角建设情况的活动；定期请高年级同学为低年级同学做读书分享。

同时，学校的各个学科都应该研制和实施学科课外阅读行动计划。比如，各学科研究、提供适合各学段学生阅读的学科课外阅读书目、杂志推荐单；设计课前阅读性作业，使其成为课堂教学必须有的前置学习活动；定期组织学科课外阅读分享活动；在期中期末考试试题命制中增加考查学生阅读情况的试题。学校依据家庭阅读、学科阅读的总体要求，制定学生阅读素养的评价指标与评价办法，把学生阅读素养作为综合素质评价、学校办学水平监测的重要内容。

户外学习活动的开展

这份报告高度关注了学生户外学习活动的开展情况。研究表明，若家长能够更充分利用社区教育资源（如博物馆、文化站、科技中心等），丰富子女课余生活，则小学和初中抗逆学生（即家庭条件较差但学习表现优异的学生）的比例将分别上升11%和15%。

户外学习（户外教育）包括了由家庭、学校或学生自主组织的各种发生在学校以外的学习。户外学习可以发生在博物馆、科技馆、历史古迹、名人故居等各类专门的文化场馆，也可以发生在有山水河湖、树木花草、鱼虫鸟兽的大自然中，还可发生在农田、厂房、营业厅、报告厅等生产、工作场所。一句话，凡有知识发生、知识使用的地方，都可能发生学习，都可以是户外课堂。户外教育作为学校教育的延伸与补充，将成为不可替代的学习形式。户外学习占比、户外学习方式、户外学习收获等指标，将成为评价学校办学水平、家庭文明程度、学生幸福指数的重要内容。

学校可以做的工作很多。比如，协调相关部门，开发各类户外教育资源，用好当地的文化场馆，把相关学科的相关教学放在适宜的场馆进行。比如，引导、指导家长和学生形成户外学习意识，让学习不受教室、校园的时空限制，而是在地理、历史、物理、生物等各种知识正在形成、正在发生作用的地方实地开展。比如，改进作业观念，发挥户外优势实地开展，让户外作业成为学生学习的常态。

面对户外学习，家庭所扮演的角色更为重要。比如，家长要重新定位什么是学习。伏案做题是学习，户外实践也是重要的学习。是否乐见孩子的观察、测量、触摸、制作、展示、讨论等类型的学习活动，是评价家长素养的重要标准。比如，是否愿意空出时间和投入智慧，和孩子一起参与各种户外活动，共同策划，共同经历，共同享受，共同总结。

（作者：张卓玉，系教育部基础教育教学指导委员会副主任委员）

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