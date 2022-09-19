记者9月19日从教育部了解到，为做好2022年秋季学期高校学生资助工作，教育部日前印发通知，要求各地各高校全面畅通新生入学“绿色通道”，确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学、安心就学。

教育部指出，今年以来，受新冠肺炎疫情多点散发和汛情旱情叠加等影响，部分家庭遭遇生活困难。各高校要强化组织领导和部门配合，精心做好家庭经济困难新生入学工作方案，在新生报到现场设立“绿色通道”专区，简化报到手续、提高办事效率、保护学生隐私，确保提出申请且符合条件的家庭经济困难新生都能通过“绿色通道”顺利入学。要根据实际对存在特殊困难的学生发放困难补助和必要生活用品，确保他们入学后能够安心就学。

教育部要求，各高校要扎实做好家庭经济困难学生认定工作，全面摸排受新冠肺炎疫情和汛情旱情等影响的学生情况，掌握学生家庭变化情况，及时将符合条件的学生纳入资助范围，确保家庭经济困难学生应助尽助。各地各高校要会同国家助学贷款经办银行有效落实国家助学贷款政策，加强贷款及其使用范围审查，合理确定学生贷款额度，切实满足学生实际需求，引导学生勤俭节约、努力向学。要做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作，缓解家庭经济困难学生经济压力。（记者胡浩）

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