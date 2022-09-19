新时代的金秋年年都是丰收季。9月18日，开幕已经3天的第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会（以下简称农高会）迎来观众潮。从武功县河滩会到农博会、从农高会到世界农科“奥林匹克”盛典，从实体展到“田间展”“云上展”，从5天会期到“永不落幕”……通过近30年的不断发展，杨凌农高会持续壮大，不断书写着高质量发展新篇章。

农高会见证中国农业科技的一次次革新

在D馆秦创原农业板块展区，一个缩小版的智慧化大棚吸引不少参会群众驻足。杨凌棚掌柜信息科技有限公司总经理朱晓磊热情地推介“棚掌柜”的特点与优势：“在棚内安装上‘棚掌柜’，只需一部手机，进行远程操控，就可以让大棚按照指令行事，效益可提升近20%。”

在杨凌，像棚掌柜公司一样入驻秦创原农业板块的高新科技企业不在少数。走进农高会秦创原农业板块展区，各个展板无不展示着，秦创原自启动以来，在政府、高校、科研院所、企业等多方共同努力下，呈现出的良好发展态势。

今年1—8月技术交易额超过去年全年的两倍；科技型中小企业数量较去年增长47%；37所农业院校拥有2300余项可转化成果；集聚12位院士，布局建设种业、耕地等6个产业创新中心……通过展区讲解员赵玉婷的讲解，可以看到秦创原农业板块建设交出了一份亮眼的成绩单。

中国科学院的展位每年都是农高会的重头戏，最受参展商和观众青睐。本次展示的项目有农业信息自动化、绿色农业实用技术、生物肥料等农业领域近年来取得的科技成果357项。其中有集优质、高产、抗稻瘟病、抗倒于一身的中科发系列优异粳稻与高抗性淀粉稻米，还有第三代智能农机、保护性耕作昌图模式和旱直播陆稻新品种选育与产业化应用等。

近30年来，农高会见证了中国农业科技的一次次革新，展示了中国农业“硬实力”。

农高会上“唱”出中国“好声音”

走在每个展馆里，不仅可以看到新奇的农业技术、优质的农产品，也可以欣赏到丰富多彩的手工艺品。

在陕西省妇联展厅巾帼科技助农暨特色产业成果展区，刺绣、编织、剪纸、布艺、面塑等各类特色手工艺品琳琅满目，吸引八方来客。

徐小婷是手工艺爱好者，也是泾阳县新兴妇女手工艺品专业合作社编织工作人员，自2015年首次参加农高会，至今已参与了7次。“农高会给我提供了展示风采的机会，而且农高会也办得越来越多彩了。”徐小婷夸赞道。

与往年相比，今年妇联展厅跟随时代潮流，增加了潮玩区、手工艺体验区、女大学生毕业设计展等，让非遗与潮流、现代文化碰撞出火花，呈现出独具匠心的艺术体验。

同时，在展厅内设置“三秦巧娘”直播间，开展直播公益助农活动。一部手机、一个支架、一个补光灯，便能不限时间、不限地点，让养在“深闺”的特色农产品“出圈”。

在B馆安康展区，直播带货也是一大亮点。黄开群面对镜头，手拿蚕桑制品，声情并茂地向网友介绍当地的蚕桑产业。“亲们，你们看我手里的这款产品，是我们安康的特色农产品……”坐在直播镜头前，黄开群滔滔不绝，认真地推介每一种农产品。

在全民直播时代，农高会也与时俱进，搭建“直播间”，借助直播影响力，推介“专精特新”农产品和技术，带动交易洽谈、合作签约和科技成果转化，让世界倾听农高会上的中国“好声音”。

走进C馆，仿佛进入一个“世界农产品商超”，俄罗斯的面包、蜂蜜，哈萨克斯坦的面粉、食用油，塔吉克斯坦的开心果、柠檬，泰国的香米，柬埔寨的咖啡……引发了中国老百姓的采购“热潮”。随农高会举办的首届上合农业博览会也十分精彩。50多个国家的近千家企业在展位上，以其各具特色异域风情、种类丰富的展品和多种表现形式，吸引了一批又一批参会群众驻足。

塔吉克斯坦共和国驻华大使馆商务代表浩利克佐达·菲鲁兹在该国展位上，用一口流利的普通话向参会人员推介家乡特产。“这次我们带来了家乡的葡萄、苹果、开心果、核桃、柠檬等特产，我们的柠檬皮薄肉多、口感非常好！”

近年来，随着“一带一路”、上合基地以及自贸区、综保区在杨凌的落地实施，杨凌对外开放的道路越走越宽，“朋友圈”越扩越大。一批又一批的国际友人来到杨凌、来到农高会，推介农产品。 (记者 史俊斌 通讯员 谷幸)

(责编：何淼、孙竞)