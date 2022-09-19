观测太阳黑子活动、制作航天模型、无土栽植有机蔬菜，日前，2022年石家庄市全国科普日系列活动拉开帷幕，连日来，从学校到社区、从线上平台到线下活动，形式多样的科普活动一场接着一场，让民众沉浸在科学乐趣中的同时，也触摸着科普的温度。

近年来，石家庄市积极推进科普工作，通过巩固科普阵地，搭建科普平台，推出了一大批有影响力的品牌科普活动，基础设施发展迅速，科普人才队伍不断壮大，参与科普活动的人数不断攀升。

“太阳黑子是磁场聚集的地方，地球上天气或气候反常均与太阳黑子活动有密切关系。”9月16日，在石家庄市柏林庄学校的操场上，老师楚云涛一边为孩子们讲解太阳黑子的知识，一边指导他们用天文望远镜观测太阳黑子。引人入胜的讲解，再加上神秘莫测的星空，让孩子们沉浸其中。“通过科普活动，不仅可以激发孩子们的求知欲，而且还能和日常教学形成互补，有助于提升学生的全面素质。”楚云涛说。

“青少年科技教育活动是科普工作中的‘重头戏’。”石家庄市科协副主席刘保军介绍说，近年来，石家庄积极在中小学内开展丰富多彩的科普活动，打造出长安区翟营大街小学“梦航天”太空种子种植、桥西区裕华西路小学“科技嘉年华”等面向青少年的品牌科普活动，不断为青少年播撒科学的种子。

“为减少疫情影响，我们还积极组织线上科普活动，让孩子们在家也能感受到科学的魅力。”刘保军说，今年他们还通过线上直播的方式，组织孩子们进行科普小实验，线上参观智慧农业生产过程等主题活动，使30余所中小学的师生受益。

推进科普工作，关键要贴近社会、贴近群众，只有将群众所需的科技知识送上门，才能推动科普工作向纵深开展。

不久前，一场文化科技卫生“三下乡”服务活动在石家庄市井陉县举行。43家市直“三下乡”成员单位不仅送来总额达2.49亿元的资金、项目、物资，而且开设了健康义诊、农技讲座等科普惠民服务。

在南横口陶瓷水镇，医生不仅耐心为农民讲解健康知识，而且还把健康手册分发到老人手中；在小作镇，石家庄市农林科学研究院的玉米专家刘玉强则摆起“田间大课堂”。“今天专家带来的知识非常实用，这样的活动接地气，把我们急需的知识送到了家门口。”农户高棋棋感慨道。

文化科技卫生“三下乡”活动是石家庄市自1996年起开展的一项支农惠农品牌工作，如今成员单位已拓展至48家，每年活动蓬勃开展，为“三农”发展和乡村振兴贡献力量。

为更好地推进基层科普工作，石家庄市于2009年成立了“科普巡回宣讲服务团”，除了常年在基层一线开展科普活动的200多名志愿者外，还有农业部门设立的1800余名村级产业技术指导员，每年推广新品种、新技术400余项，培训农技人员、农民8000余人。

刘保军介绍，目前石家庄市现有国家级科普教育基地4个，省级科普教育基地8个，市级科普教育基地34个，市区范围内各级各类科普活动站（室）50多个，注册科技志愿者4900多人，科技志愿者队伍31支，通过对这些资源进行整合，有助于进一步盘活科普资源，让群众在家门口就能享受科普大餐。“下一步，我们将创新科普形式，开拓科普新渠道，举办更多群众喜闻乐见的科普活动，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的风尚。”（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 赵元君 石梓鲜）

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