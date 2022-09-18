原标题：“把毕业论文写在岗位上” 上海工匠学院首届“工匠学历班”开班

上海工匠学院今年举办首届“工匠学历班”，共有76名学员被录取，于9月17日正式开班。 上海工匠学院供图

上海工匠学院首届“工匠学历班”17日在沪正式开班。

学历班由沪上著名工匠亲自担任导师，让学生不仅可以在课堂提升基础理论水平，还可以和导师组成“师徒”深入学艺，共同研究实践中所遇到的实际问题，开展技术技能创新，实实在在“把毕业论文写在岗位上”。

据了解，首届“工匠学历班”的76名学员中，有20%毕业于上海交通大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学等985、211、双一流高校，其中不乏拥有博士和硕士学历者；56%的学生持有中级以上技能等级。这期学生中，80%从事制造业工作，其中不乏世界五百强或知名企业的从业者；11%的学生荣获过省部级及以上奖项，其中还有获得过国家级奖项和荣誉的。

据此，学校将为他们量身定制人才培养方案，配备工匠导师、引入德国工匠教育在线课程、融合工匠学院教学资源，让他们接受最新理论知识的同时能解决工作中的实际问题，并在拓宽视野的同时开启创新思维，让这批学员来自于岗位、学习在岗位、未来也将毕业于岗位。

工匠学历班有一位毕业于华东师范大学计算机应用专业的博士新生，应工作需要再次跨入学校，选择了机械电子工程专业。这位学员表示，希望通过新专业的学习能够帮助他突破工作上的技术瓶颈，这与工匠学历班“来自于岗位，毕业于岗位”的教学理念不谋而合。

近年来，“工匠精神”已经成为全社会关注的高频词。《中国制造2025》提出要实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，完成中国制造由大变强的任务、攻坚重点领域和重大工程。在这一过程中，培养一批技术精湛、能够适应中国制造业转型发展的中、高端工匠显得尤为关键。

在这样的时代背景下，2017年上海市总工会与上海开放大学共同成立了上海工匠学院。学院根据产业工人的需求和特点，为他们提供终身学习的平台和向上发展的阶梯。学院面向“现在工匠”开办“工匠研修班”，面向“未来工匠”开办“匠心学堂”，这两大品牌培训项目为各类工匠、高技能人才和一线产业工人提供了学习机会。在继续做强“工匠研修班”“匠心学堂”品牌培训项目的同时，为进一步向普通劳动者提供接受高等学历继续教育的机会，助力在岗员工能力与学历“双提升”，上海工匠学院首次尝试举办“工匠学历班”，开设行政管理、机电一体化技术、机械电子工程等专业。

据悉，上海工匠学院举办的“工匠学历班”“工匠研修班”“匠心学堂”将持续坚守新时代追求极致、精益求精的工匠精神，持续扩大工匠培养普及面，为广大一线职工提供最优质的工匠教育资源，为上海培育更多具有匠心精神的产业工人。(记者 许婧)

(责编：郝孟佳、何淼)