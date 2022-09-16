原标题：河北农业大学师生 把科技送到田间地头

“研究好坝上农业节水的途径与技术路线的设计，服务地方经济发展，这是我们的专业，也是我们的社会责任。”在河北张北坝上工作30多年的河北农业大学教授张立峰告诉科技日报记者，“我们研究的意义就是要让坝上的农业增效，让农民增收。”

近日，河北农业大学师生奔赴张北坝上开展了为期一个月的“喜迎二十大 助力乡村振兴”大学生志愿者暑期社会实践主题活动，依托坝上资源，用科技助力当地农业经济产业发展。这已是他们连续第七年奔赴张北开展助力乡村振兴活动了。

一个月来，参加社会实践活动的师生过得忙碌而充实。他们来到田间地头调查了解农户种植现状及存在的问题，进行土壤含水量测量、作物生长监测，为当地农民开展农业技术讲座，手把手指导农民如何选择高产品种、实施科学灌溉、开展杂草防控等。

不仅如此，他们还来到德胜村旧址、新民居示范户、光伏实验基地，感受坝上经济发展变化，并围绕“光伏发电以及后冬奥时代德胜村新能源特色小镇建设”等具体问题提出方案，向当地村委会反馈。

河北农业大学农学院参与张北坝上“农业综合试验站”工作，已经有30多年的历史。本次社会实践活动开设了一场“田野里的党课”，原张北县委宣传部副部长杜永库和80多岁的河北省优秀离退休干部、党员杨福存共同为参加社会实践活动的师生上了一堂有意义的党史教育课。

“这种党课的形式既新颖又接地气，不仅让我对科技助力乡村振兴的意义有了更深刻的了解，也让我明白了一代代农学人坚守坝上的责任与初心，作为一名党员，我们一定以杨福存、张立峰老师为榜样，结合自己的科学研究，为党的事业发展、为乡村振兴贡献自己的一份力量。”参加该校社会实践活动的成员闫宝月如是说。（记者 马爱平 通讯员 李 琳）

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