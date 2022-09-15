原标题：温州大学2022年海外华文教师线上研习班开班

温州大学2022年海外华文教师线上研习班9月13日晚举行线上开班仪式，来自近30个国家和地区、40余所海外华校的110余位华文教师参加研习。

此次研习班为期19天，在延续此前“区域学习共同体”“班委制度”“专题研讨会”等教学方法的基础上，进一步创新研习班管理机制，开设了六大板块、三十二个专题课程，从教育理念到课堂实践，为新形势下海外华文教师的全面发展提供全方位研习内容。

温州大学副校长蔡曙光在开班仪式致辞中表示，此次研习班旨在帮助海外华文教师更好地应对新形势下华文教育对教师能力的新要求、新挑战，全方位更新海外华文教师教育理念，丰富教学手段，增进对华文教育、学校管理、家校关系等方面的认识，提升教师综合素养，提高教学质量与教学水平。

授课教师代表、来自温州大学美术与设计学院的陈胜武老师表示，华文教育是“留根工程”，希望通过此次研习班，分享自己在教授中华民族传统文化课程时所积累的教学经验与方法，为全面提升海外华文教师教学能力做出贡献。

海外华校校长代表、西班牙华文轩华侨华人子弟学校校长张艳表示，新冠肺炎疫情给海外华文教育事业带来诸多新挑战，此次研习班特色突出、内容全面、针对性强、形式丰富，将有效提高华文教育工作者的教学能力与水平。

海外华校校长代表、德国九洲中文学校校长严萍表示，在去年的研习班中学习到了许多教学技能与方法，如今已经运用到了实际教学中，取得了极好效果，希望在今年研习班全新的课程内容中收获更多经验。(门睿)

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