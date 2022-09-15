原标题：用金融知识守好钱袋子 河南一大学别样开学第一课

图为“开学第一课”金融知识讲座。 张雅露 摄

“反诈奶茶”、“反诈湿巾”、金融知识小扇……开学之际，河南农业大学龙子湖校区一场别开生面的开学第一课，将趣味体验与金融知识创新联动，助力返校大学生“上好第一课，守好钱袋子”。

活动当日，在河南农业大学龙子湖校区第一食堂门前，从“反诈奶茶”到“反诈湿巾”、从金融知识小扇子到线上答题小游戏、从干货满满的宣传单页到非常特色的易拉宝，无论是“游戏爱好者”还是“打卡专业户”，都能在感受沉浸式体验的同时，收获无处不在的金融反诈知识。

在活动现场，从校园贷诈骗到网络购物诈骗、从兼职刷单诈骗到助学金诈骗，各种与大学生息息相关的金融诈骗知识让不少学生受益匪浅。

图为志愿者发放金融知识宣传资料。 张雅露 摄

“这次的活动特别有意思，感觉在玩乐中就学到了很多金融知识。”来自河南农业大学的一名殷姓同学介绍说，“平时我掌握的反诈知识比较少，这次暑假还被中介骗了，交了400元报名费和体检费后，中介公司就不见了。通过这次活动能让我再次提高防范意识。”

此次活动，中原银行携手中原消费金融还专门定制了印有宣传标语的校园科普大篷车交给河南农业大学使用，在校园内巡回移动，为学生们上好开学第一课。

中原消费金融总经理周文龙介绍说，希望通过上述各种实用、创新的方式帮助学生们了解金融骗局、提高反诈意识。河南银保监局消保处副处长黄诗原介绍，这种将金融宣教与大学生入学第一课紧密结合的形式既是一种创新又是一种探索，凝聚了更多的社会力量。(杨大勇)

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