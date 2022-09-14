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新版研究生教育学科专业目录2023年起实施

2022年09月14日18:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月14日电（记者徐壮）记者14日从教育部获悉，国务院学位委员会、教育部近日印发了《研究生教育学科专业目录（2022年）》和《研究生教育学科专业目录管理办法》。新版目录有14个门类，共有一级学科117个，博士专业学位类别36个，硕士专业学位类别31个。这是我国第5版研究生教育学科专业目录，将自2023年起实施。

　　研究生教育学科专业目录是国家进行学位授权审核与学科专业管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据。随着我国进入新发展阶段，施行10年的2011年版目录及目录管理机制已不能完全适应新的形势要求。

　　国务院学位委员会办公室负责人介绍，新版目录主要变化有以下五方面：一是所有门类下均设置了专业学位；二是加强了对科技前沿和关键领域的学科支撑，新设智能科学与技术、遥感科学与技术、纳米科学与工程等一级学科或交叉学科；三是更好地服务国家治理体系与治理能力现代化的需要，新设中共党史党建学、纪检监察学、区域国别学等一级学科或交叉学科；四是加强对弘扬中华优秀传统文化的学科专业支撑，在原有艺术学理论一级学科基础上，设置了艺术学一级学科；五是进一步推进分类培养，强化了对学术型和应用型两类高层次人才培养的基础支撑。

　　根据安排，2023年下半年启动的新一轮研究生招生、培养工作按新版目录进行。在校生及2022年启动招生、2023年9月入学学生的培养仍按原学科专业执行。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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