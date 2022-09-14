人民网北京9月14日电 近日，武汉大学水利水电学院暑期实践队沿黄河与长江两大流域开展实践活动，队员们分别前往陕西省、宁夏回族自治区、湖北省、湖南省等地，在基层水文站、水利单位、水利枢纽现场、流域治理项目等地进行考察学习。

在实践中，队员们先后来到陕西省渭南市潼关水文站和湖南省岳阳市城陵矶水文站参观学习，真切感受一线水利人的工作情况。基层水利人常年坚守岗位，做好各项水文数据监测工作，为流域防汛抗旱、水量统一调度、水资源管理、水环境保护等提供了坚实数据支撑，从他们身上所体现出的“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神激励了实践队的每一位学子。在座谈交流环节，队员们还从黄河泥沙含量变化、黄河中游水土保持情况、长江中游及洞庭湖流域生物种类变化、水质状况等方面详细了解了黄河、长江流域的生态保护情况。

“这和印象中的陕北黄土高原简直是天壤之别”“这真是黄土高原上的绿色奇迹”“黄河的泥沙含量比原来少了这么多”，在黄河线的调研中不时有队员发出这样的感慨。在陕西省延川县乾坤湾，队员们近距离了解黄河沿岸植被覆盖情况，发现经过系统治理，昔日黄沙遍天、寸草不生、土质裸露的陕北黄土高原现如今已植被茂盛、充满生机。在陕西省延安市南沟水土保持示范园，队员们调研黄土高原水土流失综合治理和生态脱贫情况，这里将水土涵养与退耕退牧还林的生态效益有效转化为现代农业与生态观光的经济效益，实现了生态保护与脱贫攻坚的双赢。在与宁夏回族自治区水利厅、甘肃省水利厅的座谈交流中，队员们了解到沿黄省份主动融入和服务黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，通过加强水土流失综合治理、开展退耕还林还草、节约集约利用水资源等举措，使得近年来黄河流域生态质量持续向好，水土流失严重、生态脆弱等问题得到有效改善，黄河正日益成为造福人民的幸福河。

在长江线的调研中，队员们了解到宜昌市努力破解“化工围江”难题，推进长江岸线全域生态复绿，建设50里滨江公园绿廊，实现还岸于自然、还岸于人民。在湖北省宜昌市许家冲村，队员们了解乡村振兴、生态保护、移民搬迁等情况。在湖北省荆州市荆州港，队员们实地查看沿江生态保护和治理情况，领略从“险在荆江”到“美在荆江”的新美景。在与长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局沙市分局、湖南省岳阳市水利局的座谈中，队员们得知沿江地区和部门治理沿江化工企业、贯彻长江“十年禁渔”决策部署、打击非法采砂等违法行为、推动江水污染治理，生机勃勃的长江实现旧貌换新颜。

在实践中，虽然有高温酷暑天气的炙烤，又有连夜旅途奔波的辛劳，但实践队同学们都毫不退缩，全力以赴完成各项实践任务。大家在实践中砥砺了意志品质，发扬了不怕吃苦、迎难而上、团结协作、求真力行的精神，展现了武大学子的青春活力和青春风采。

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