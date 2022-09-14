本报南京9月13日电 （记者王伟健）“街道图书室不仅图书种类多，还经常开展形式多样的阅读活动，在这里和小伙伴们一起阅读，氛围特别好，非常开心！”江苏省宿迁市宿城区洋北中心小学四年级学生张耀武说。每逢周末，洋北街道举办的阅读沙龙活动都能吸引不少阅读爱好者，成为青少年共同学习、增进友谊的平台。“我们为老年朋友提供不同度数的老花镜，为小朋友提供线上学习平台，满足大家不同的阅读需求。”洋北街道文化中心图书管理员陈凡说，图书室现有藏书5万余册，10个村（社区）的农家书屋也全部对外开放，在全街道营造良好的阅读氛围。

近年来，宿城区坚持城乡统筹，打造线上线下结合、多层次立体化的阅读矩阵。在城区，建成开放2000平方米以上大型书店4家、24小时自助图书馆13个、城市社区图书室33个、邻里驿站阅读空间148个；在乡村，114个农家书屋全部实现规范化管理，并与区图书馆实现通借通还。此外，设置喜马拉雅有声图书馆扫码阅读设施1万余处，让群众随时随地感受阅读的美好。

宿城区委书记陈伟介绍，宿城区持续深化“书香城市建设示范区”建设，积极开展“书香微光点亮乡村阅读”百村示范暨农家书屋阅读示范推广活动和书香宿城“优秀阅读品牌”推荐评选活动，着力打造“小手拉大手·全家爱阅读”等活动品牌。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）

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