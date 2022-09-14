人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

江苏宿迁市宿城区——

全民阅读，厚植文化底蕴

2022年09月14日08:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南京9月13日电  （记者王伟健）“街道图书室不仅图书种类多，还经常开展形式多样的阅读活动，在这里和小伙伴们一起阅读，氛围特别好，非常开心！”江苏省宿迁市宿城区洋北中心小学四年级学生张耀武说。每逢周末，洋北街道举办的阅读沙龙活动都能吸引不少阅读爱好者，成为青少年共同学习、增进友谊的平台。“我们为老年朋友提供不同度数的老花镜，为小朋友提供线上学习平台，满足大家不同的阅读需求。”洋北街道文化中心图书管理员陈凡说，图书室现有藏书5万余册，10个村（社区）的农家书屋也全部对外开放，在全街道营造良好的阅读氛围。

　　近年来，宿城区坚持城乡统筹，打造线上线下结合、多层次立体化的阅读矩阵。在城区，建成开放2000平方米以上大型书店4家、24小时自助图书馆13个、城市社区图书室33个、邻里驿站阅读空间148个；在乡村，114个农家书屋全部实现规范化管理，并与区图书馆实现通借通还。此外，设置喜马拉雅有声图书馆扫码阅读设施1万余处，让群众随时随地感受阅读的美好。

　　宿城区委书记陈伟介绍，宿城区持续深化“书香城市建设示范区”建设，积极开展“书香微光点亮乡村阅读”百村示范暨农家书屋阅读示范推广活动和书香宿城“优秀阅读品牌”推荐评选活动，着力打造“小手拉大手·全家爱阅读”等活动品牌。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月14日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部