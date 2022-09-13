今年9月秋季开学，我以“荣誉班主任”的身份在线讲了开学第一课——《新时代大学生的使命与担当》。课上，寄语大学生不负韶华，不负时代，不负人民，把国家发展需要和个人专业兴趣相结合，谱写“奋斗者正青春”的华美乐章。

疫情突发那年春季开学，我以“荣誉班主任”的身份，以《把疫情当成教科书》为题，针对学生面对重大疫情的担忧，分享众志成城防控疫情的体验，引导他们感悟国家集中力量办大事的制度优势。

2019年起，我校开始以“荣誉班主任”的形式，引导和扶持00后大学生健康成长。“荣誉班主任”走进课堂，召开主题班会，开辟“荣誉班主任有话对你说”网络思政专栏……

作为一名地方高校的校长，作为一名从教30余年的老教师，经过四年的探索与实践，我的体会是，要将思政课与社会大课堂相结合，用好鲜活的现实素材启迪学生思维，与学生共成长，与青春共飞扬，与时代共振荡，进而为讲深讲透思政课开创新范式，打造鲜活实践新样本，营造铸魂育人新生态。

平视交流，以共振共鸣共情引领学生情感归属

选择以“荣誉班主任”的身份切入，初衷在于凸显老师与学生之间平等交流这一关系。其具体做法，一是制度化常态化。每月选取一个学院的一个班级，围绕一个主题召开一次主题班会。每学期开学，校领导带头开讲“第一课”，各二级学院负责人围绕党的建设、师德师风、内部治理等主题组织“第一讲”，活动蔚成新风。二是全方位全覆盖调研主题。紧紧围绕大学生的理想追求、身心健康、情感灵魂等方面的困惑和问题，提前调研征集，列置学生心之所想的话题，有的放矢地分析和回答这些问题，彰显发声价值。三是充分调动主观能动性。尊重学生自主意识，班会以自发的思考讨论形式为主，为学生创造思考和发声的平台，侧重启迪智慧开启思维，重引导，忌说教，在思想的碰撞中启迪心智。四是把准时间节点。坚持结合新生入学、抗疫攻坚、建党百年、“五四”青年节、毕业生离校等特殊节点和关键时期，开展主题鲜明、有温度有热度的主题活动。五是平视交流互动引导。校长变身“荣誉班主任”，随之而来的是平等交流、充分理解和心灵尊重，加之网络留言区交流互动，使思政课教育如盐在水，充分满足了青年学生的心理需求和价值诉求。

以文化人，创办有温度有热度有鲜活度的网络思政阵地

当下，年轻人大部分信息都从网上获取，这种信息接受态势的转变必将成为思政工作不容回避的受众特征，也是学校教育实现思想引领的信息场域和时代印记。我们在网络上开辟“荣誉班主任有话对你说”思政专栏，充分发挥文化“涵濡浸渍”的作用，尝试将“荣誉班主任”主题班会移驻网络空间。网络思政专栏延续“荣誉班主任”的讲课风格，聚焦现实关切，传播时代先声，小切口，重实操，既重“理论教化”，更重“观念内化”，主要涵盖理想信念、道德修养、学习就业、人际交往、心理疏导、为文写作、自我管理等方面的内容，涉及大学生学习、情感、求职、习惯养成、人际关系、价值观念等方方面面，都是青春期大学生所需所求所盼和关心关注的热点问题。青年学生非常认可利用微信公众号推送的文稿，将思政课随时“学”在身边，“放”在掌心。

内容为王，用鲜活的现实素材启迪学生

无论是理论问题还是现实困惑，研深悟透、博学多才、真懂真信都是做好思政工作的前提。我们始终结合真挚的思考体验，坚持“我手写我心”，构架理论支撑，辅以现实材料。在赴南梁革命纪念馆举办《追忆革命先辈足迹 汲取成长智慧力量》主题班会后，学生纷纷表示：“在今后要以南梁革命先辈为榜样，做好国旗守护者，南梁精神践行者、传播者，用青春之我、奋斗之我，肩负起当代大学生的使命担当。”线下主题班会通过小主题引发大思考，线上“荣誉班主任有话对你说”通过小切口阐释大道理。撰写的原创文章中，《肖申克的救赎:自我惰性与创塑》等文章从做人做事的视角切入，为青年学生提供为人处世和社会交往的指引，出实招，见真情，成功渗透了思想品德教育的本来功能；《心灵鸡汤赶不上好习惯的能量》等文章从行为习惯、自我管控的角度着眼，对青年学生精神面貌、生活作风进行导引，润物无声地传递向上向善的人生态度。百余篇文章，都从青年学生学习和生活的细微处探寻，微言大义，既尊重学生天性特点，又遵循青年成长规律。此外，网络推文本着“图文共赏，以图促思，赏心悦目”的原则，邀请专业教师结合文字内容主旨创作130多幅插图，增强推文吸引力和感染力，让读者爱读爱看，轻松阅读，助力共情共鸣，打造了兼具思想性、理论性、亲和力、感染力的文化产品。

构建“同心圆”，主动作为凝聚合力

每一门课程、每一名教育主体、每一种教育形式在青年学生世界观、人生观、价值观的塑造上承担任务的侧重点不同，必须构成体系，协同发展。随着“荣誉班主任”思政工作在线上线下两方面的深入推进，师生心理距离得以拉近。

实践证明，不论是以“荣誉班主任”的身份走进主题班会，还是移驻网络空间开辟专栏，在思想政治教育提质增效上成效明显：一是赋新能辟新径，打造鲜活新范式。在现有思政教化模式基础上进行了新探索，开辟了新天地，占领了新场域，使思政工作进网络的范式得以拓展和扩容。二是接地气入人心，春风化雨育桃李。借助网络互动的优势，无论是引发的思考、激发的力量，还是启迪的智慧，都显现了师生心与心的交流，情与情的互动。三是拓主体丰载体，破圈辐射提质效。随着青年学生的普遍关注和教育成效初显，“荣誉班主任”工作的主体、载体和受众不断拓展“破圈”。主体的“破圈”打破了以往思政课以思政课教师为施教主体的“壁垒”，充分发挥了主体的人格魅力和专业影响力，汇聚主流价值，多角度呈现，大范围辐射，提升了思政教育的实效性。

我们须立足新时代高校教育改革发展新形势，着眼高等教育高质量发展新任务，持续深化、学研思考、科学架构，在主体、载体和受众三个方向主动作为，将“荣誉班主任”相关前期成果转化为思政课素材，不断总结和深化活动成效，拓展思政育人新境界。

（作者：辛刚国，系甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员，陇东学院院长、教授）

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